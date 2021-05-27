اليوم الثامن من الحملة الانتخابية لتشريعيات 12 جوان

تتواصل الحملة الانتخابية في يومها الثامن تحسبا للإستحقاق المقبل في الـ12 جوان، حيث نظم اليوم الخميس، قادة الاحزاب والمترشحون تجمعات شعبية ونشاطات جوارية بمناطق مختلفة من الوطن:

ولقد اختار رئيس حزب الفجر الجديد الطاهر بن بعيبش ولاية عنابة لتنشيط الحملة الانتخابية.

اما الأمين العام لحركة النهضة يزيد بن عائشة فنشط تجمعا شعبيا بالمسيلة .

بينما نشط رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية موسى تواتي تجمعا شعبيا بولاية الجلفة.

اما رئيس مجلس الشورى لجبهة العدالة والتنمية لخضر بن خلاف فنشط تجمعا شعبيا بولاية غليزان

فيما نشط رئيس حزب التجديد الجزائري كمال بن سالم تجمعا شعبيا بالمدية.

اما رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري، فنشط تجمعا شعبيا بولاية جيجل .

بينما نشط الامين العام للتحالف الجمهوري بلقاسم ساحلي تجمعا شعبيا بولاية غليزان .

من جانبه نشط رئيس حركة الاصلاح الوطني فيلالي غويني عقد لقاء بولاية تيزي وزو .

كما نشط رئيس جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد تجمعا شعبيا بولاية الاغواط .

ونشط رئيس جبهة الحكم الراشد عيسى بلهادي تجمعا شعبيا بولاية سعيدة .

فيما نشط رئيس الفجر الجديد طاهر بن بعيبش تجمعا شعبيا بولاية سكيكدة .

من جانبه نشط رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري تجمعا شعبيا بولاية سكيكدة .

فيما نشط رئيس حزب صوت الشعب لمين عصماني تجمعا شعبيا بولاية الاغواط .

كما نشط رئيس حزب الوسيط السياسي أحمد لعروسي رويبات تجمعا شعبيا بولاية البويرة .

وعقد رئيس حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة لقاء بولاية الشلف .

المصدر: موقع الاذاعة الجزائرية