وزيرة البيئة دليلة بوجمعة تدعو الى تحالف استراتيجي بين الصحة والبيئة

دعت وزيرة البيئة دليلة بوجمعة، هذا الخميس خلال مشاركتها في الاجتماع ال31 لمكتب المؤتمر الوزاري الإفريقي حول البيئة الى "تحالف استراتيجي بين الصحة والبيئة" للحد من أشكال التلوث المختلفة و محاربة ظهور كل أشكال الفيروسات، معتبرة أن ذلك يعد قاعدة أساسية لخطة العمل ما بعد COVID 19 للقارة الأفريقية, حسب بيان للوزارة.

و في تصريح لها خلال مشاركتها في هذا الإجماع القاري الذي نظم عن طريق تقنية التحاضر عن بعد، بصفتها عضوا في هذا المكتب,أكدت بوجمعة على أهمية الاستثمار في البحث العلمي و حشد موارد مالية جديدة و إضافية لتجسيد البرنامج الإفريقي للإنعاش الأخضر.

و في مداخلتها حول تحضيرات تنظيم الاجتماع ال15 لمؤتمر الأطراف لاتفاقية التنوع البيولوجي (CDB COP 15) المزمع عقده في أكتوبر المقبل بالصين و الذي سيشهد المصادقة على الإطار العالمي الجديد للتنوع البيولوجي ما بعد 2020، أصرت بوجمعة على أن هذا الإطار يعتمد على وضع رابط قوي مع تجسيد أجندة 2063 للإتحاد الإفريقي و أهداف التنمية المستدامة و تنفيذ الإستراتيجيات الوطنية حول التنوع البيولوجي.

كما ناشدت وزراء القارة الإفريقية بضرورة الإلحاح لحشد الموارد المالية و دعم القدرات وتحويل التكنولوجيات قصد تحقيق أهداف اتفاقية التنوع البيولوجي.

أما فيما يخص تحضيرات تنظيم الاجتماع ال26 لمؤتمر الأطراف للاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية (CCNUCC COP 26)، أكدت الوزيرة على ضرورة التمسك بمبادئ الإنصاف و المسؤوليات المشتركة والمتباينة و الاعتراف بالجهود المبذولة من طرف الدول الإفريقية في مجال التكيف مع التغيرات المناخية.