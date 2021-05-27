﻿كورونا : 280 إصابة جديدة و 179 حالة شفاء و 8 فيات خلال الـ 24 ساعة الأخيرة

أعلنت هذا الخميس وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،﻿عن تسجيل 280 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و8 وفيات خلال الـ 24 ساعة الأخيرة في الجزائر، فيما تماثل 179 مريضا للشفاء.

وأوضح ذات المصدر أن إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 926 .127 حالة من بينها 280 إصابة جديدة, بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 89.040 شخص والعدد الإجمالي للوفيات 3.448 حالة.

وحسب نفس المصدر, يتواجد حاليا 24 مريضا في العناية المركزة.

وأضاف البيان أن 26 ولاية لم تسجل بها خلال الـ24 ساعة الماضية أي حالة جديدة و13 ولاية سجلت من حالة الى 9 حالات, فيما سجلت 9 ولايات أخرى أكثر من 10 حالات.

وأوصت الوزارة بالمناسبة المواطنين بضرورة الالتزام بنظام اليقظة, داعية إلى احترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية والارتداء الإلزامي للقناع الواقي والامتثال لقواعد الحجر الصحي.

وأكدت أن الالتزام الصارم من قبل المواطنين بهذه الإجراءات الوقائية, إلى جانب أخذ الحيطة والحذر, عوامل مهمة إلى غاية القضاء نهائيا على هذا الوباء.