الكشافة الإسلامية الجزائرية تكرم رئيس الجمهورية بأعلى وسام كشفي

كرمت الكشافة الإسلامية الجزائرية، مساء اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بأعلى وسام كشفي يحمل اسم "الشهيد محمد بوراس".

وخلال حفل رسمي أقيم بأوبرا الجزائر، بمناسبة إحياء اليوم الوطني للكشافة الإسلامية المصادف لــــ27 مايو من كل سنة، قدم القائد العام للمنظمة الكشفية عبد الرحمان حمزاوي، أعلى وسام كشفي للرئيس تبون يحمل اسم الشهيد محمد بوراس، تسلمه نيابة عنه مستشار رئيس الجمهورية عبد الحفيظ علاهم، وذلك نظير قرار السيد تبون تكريس يوم وطني للكشافة الإسلامية الجزائرية.

وفي كلمة ألقاها بذات المناسبة، تقدم السيد حمزاوي بــــ "أسمى عبارات التقدير لرئيس الجمهورية على قراره الهام الذي يكتب بحروف من ذهب"، مؤكدا أن هذا القرار "تلقاه أبناء الكشافة بغبطة لا نظير لها".

وحيا القائد العام للمنظمة الكشفية "عاليا" هذا التقدير الذي يكنه الرئيس تبون للكشافة الإسلامية التي قال إنها "مدرسة للوطنية الأصيلة".

يذكر أن رئيس الجمهورية، كان قد وافق شهر أبريل الماضي على تكريس يوم 27 مايو يوما وطنيا للكشافة الإسلامية، وذلك "تخليدا للملاحم ومحافظة على الذاكرة الوطنية وتعزيزا للتضامن الوطني وتعبيرا على إرادة الدولة في تطوير الحركة التربوية التطوعية التي تغرس روح العطاء والقيادة".