شرفي : مجريات الاسبوع الاول من الحملة الانتخابية للتشريعيات المقبلة تبعث على الارتياح

عبر رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ، محمد شرفي ، اليوم الخميس ، عن ارتياحه لمجريات الاسبوع الاول من الحملة الانتخابية للتشريعيات المقررة يوم الــ12 جوان المقبل سيما ما يتعلق بالخطاب الانتخابي .

واكد السيد شرفي في ندوة صحافية اتخاذ كافة الاجراءات اللوجيستية ليوم الاقتراع بينها تخصيص مليار ومائتي ألف ورقة انتخاب .

وقيم شرفي خطابات الاسبوع الاول بالقول :" الحمد لله أن الاسبوع الاول ليست ثمة مضامين تشجع على الكراهية سواء من خلال الخطابات الصادرة عن الطبقة السياسية او القوائم الحرة ولم تثير أي قلق ".

اما ما تعلق بالإعانات المالية المخصصة للشباب المترشح للتشريعيات دون الــ40 سنة فقد احصت السلطة المستقلة حسب السيد شرفي :" تقديم 512 ملف لطلب الاعانة المالية ".

أما عن التحضيرات اللوجيستسة فقد تم تسخير 589 الف مكتب ومركز تصويت عب التراب الوطني .

المصدر : الاذاعة الجزائرية