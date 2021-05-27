تشريعيات 12 جوان: أجندة اليوم التاسع للحملة الانتخابية

إليكم برنامج اليوم التاسع للحملة الانتخابية لتشريعيات 12 جوان 2021 :

-قسنطينة: تجمع شعبي للأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، أبو الفضل بعجي، بقصر الثقافة "مالك حداد" على الساعة العاشرة (10:00) صباحا.

-ميلة : تجمع شعبي للأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، أبو الفضل بعجي، دار الثقافة أمبارك الميلي/ على الساعة 16:00 مساء.

-قسنطينة: تجمع شعبي ينشطه رئيس حزب الفجر الجديد، الطاهر بعيبش، بالمسرح الجهوي محمد الطاهر الفرقاني على الساعة العاشرة (10:00) صباحا.

أم البواقي: تجمع شعبي ينشطه رئيس حزب الفجر الجديد، الطاهر بعيبش، بمسرح نوار بوبكر ، على الساعة الــ15:00 .

-سوق أهراس: تجمع شعبي لرئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، بقاعة المحاضرات ميلود طاهري على الساعة الثانية (14:00) زوالا.

-الطارف: تجمع شعبي لرئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، بقاعة سينما مدينة الذرعان .

-قالمة: تجمع شعبي لرئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، بالمركز الثقافي مبارك بولوح على الساعة الخامسة (17:00) مساء.

-جيجل: تجمع شعبي للأمين العام لحزب جبهة الحكم الراشد، عيسى بلهادي، بدار الشباب رشيد بوناب على الساعة الرابعة (16:00) مساء.

-باتنة: لقاء جهوي لحزب طلائع الحريات ينشطه رضا بن ودان المكلف بتسيير شؤون حزب بدار الثقافة محمد العيد آل خليفة على الساعة العاشرة (10:00) صباحا.

-تيسمسيلت: تجمع شعبي للأمين العام لجبهة النضال الوطني، عبد الله حداد، بالمكتبة البلدية لمدينة العيون على الساعة الثانية زوالا (14:00).

-الجلفة : تجمع شعبي لرئيس جبهة المستقبل ، عبد العزيز بلعيد ، على الساعة الـــ 10:00 صباحا .

-بسكرة: تجمع شعبي ينشطه رئيس حزب الكرامة، محمد الداوي، بقاعة الاجتماعات الكبرى بمتحف المجاهد على الساعة العاشرة (10:00) صباحا.

-بسكرة: تجمع شعبي ينشطه رئيس جبهة الجزائر الجديدة، جمال بن عبد السلام، بقاعة الاجتماعات الكبرى بمتحف المجاهد على الساعة الخامسة (17:00) مساء.

-تيزي وزو: تجمع شعبي للامين العام لحزب التجديد الجزائري ، كمال بن سالم ، على الساعة الـــ10:00 صباحا .

مستغانم :تجمع شعبي للامين العام لحزب التحالف الوطني الجمهوري بلقاسم ساحلي ، بصلامندر - قاعة مكتبة المطالعة / على الساعة 9:30 .

-س .بلعباس : تجمع شعبي للامين العام لحزب التحالف الوطني الجمهوري بلقاسم ساحلي ، بدار الثقافة كاتب ياسين / على الساعة 14:30 .

-مستغانم: الامين العام لحركة النهضة يزيد بن عائشة ، لقاء بمقر المداومة المركزية ، على الساعة الــ10 صباحا .

- وهران : الامين العام لحركة النهضة يزيد بن عائشة ، حضور لقاء بين قدامى لاعبي كرة القدم بالملعب الجواري حي الياسمين ، على الساعة 17:30 .

-عنابة: ط.حبشي مفوض للامين العام لحركة النهضة ، ظهرا .

-سكيكدة : ط.حبشي مفوض للامين العام لحركة النهضة ، يعقد تجمعا شعبيا عصرا .

س.بلعباس : لخضر بن خلاف مفوض جبهة العادلة والتنمية يعقد تجمعا شعبيا بقاعة عدة بوجلال / على الساعة 15:00 .

-المدية : رئيس حزب صوت الشعب ، لمين عصماني /على الساعة الــ 10:00 صباحا .

-تلمسان: رئيس حركة البناء الوطني ، عبد القادر بن قرينة ، يعقد تجمع شعبي بدار الثقافة عبد القادر علولة ، على الساعة 09:30 .

-وهران: رئيس حركة البناء الوطني ، عبد القادر بن قرينة ، يعقد تجمع شعبي بالقاعة متعددة الرياضات بالسانيا ، على الساعة 16:30 .

-العاصمة: لخضر أمقران مفوض جيل جديد ،يعقد لقاء مع جمعية نشطة في مجال البيئة بمقر الحزب على الساعة الــ 15:30 .

-العاصمة: لخضر أمقران مفوض جيل جديد ، يعقد لقاء بسطاوالي – شاطئ النخيل .على الساعة 16.30

-معسكر : رئيس حزب الجبهة الوطنية الجزائرية ، موسى تواتي ، على الساعة الـــ 09:30 .

-سيدي بلعباس: رئيس حزب الجبهة الوطنية الجزائرية ، موسى تواتي ، على الساعة الـــ 14:00.

-مستغانم : فاطمة الزهراء زواطي ، رئيسة حزب تجمع أمل الجزائر تعقد تجمعا شعبيا بقاعة المحاضرات عين تادلس ، على الساعة 16:00 .

-البليدة : لعروسي رويبات رئيس حزب الوسيط السياسي يعقد تجمعا شعبيا بقاعة شعلال بوسط المدينة ، على الساعة 16:00 .

-تلمسان : جمال بن زيادي رئيس بالنيابة لحزب الحرية والعدالة ، ينشط تجمعا شعبيا بالمركز الثقافي الجديد بدائرة الرمشي على الساعة الـــ 10:00 .

-سعيدة: رئيس بالنيابة لحزب الحرية والعدالة ، جمال بن زيادي ، ينشط تجمعا شعبيا بقاعة المحاضرات فراي الميلود ببلدية حساسنية على الساعة الـــ 16:00 .