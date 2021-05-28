فيما يلي برنامج اليوم العاشر من الحملة الانتخابية لتشريعيات 12 جوان 2021:

- ينشط رئيس حزب جبهة الجزائر الجديدة، جمال بن عبد السلام تجمعين شعبين بباتنة وسطيف.

- رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري ينشط تجمعات شعبية بأم البواقي و تبسة وخنشلة.

- ممثل عن حزب التجمع الديمقراطي ينشط تجمعين شعبيين بوهران و الشلف.

- ينشط رئيس جبهة المستقبل،عبد العزيز بلعيد تجمعا شعبيا بالجزائر العاصمة.

- أمين عام حزب جبهة التحرير الوطني ينشط تجمعين شعبيين بتمنراست و جانت.

- رئيس حزب الكرامة محمد الداوي ينشط تجمعا شعبيا ببرج بوعريريج.

- ينشط أمين عام حزب التحالف الوطني الجمهوري بلقاسم ساحلي،تجمعين شعبيين بتلمسان وهران.

- ينشط أمين عام حركة النهضة و مفوضا الحركة يزيد بن عائشة و دويبي و خوجة تجمعات شعبية وهران وسيدي بلعباس و المدية وجيجل.

- بوهران ينشط رئيس حزب جبهة العدالة و التنمية تجمعا شعبيا.

- رئيس حزب صوت الشعب لمين عصماني ينظم تمعا شعبيا بسطيف.

- ينشط رئيس حزب حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة تجمعين شعبيين بتيارت و البيض.

- رئيس حزب جيل جديد جيلالي سفيان نشط تجمعات شعبية بالمدية و الجلفة و تيارت.

- رئيس حزب الجبهة الوطنية الجزائرية موسى تواتي ينشط تجمعين شعبيي بتلمسان و عين تموشنت.

- بولاية الشلف تنشط رئيسة حزب تجمع أمل الجزائر فاطمة الزهراء زرواطي، تنشط تجمعا شعبيا.

- رئيس حزب الوسيط السياسي لعروسي رويبات ينشط تجمعين شعبيين بالأغواط و الجلفة.

- ينشط المكلف بتسيير شؤون حزب طلائع الحريات تجمعا شعبيا بقسنطينة.

- رئبس حزب الفجر الجديد طاهر بن بعيبش ينشط تجمعين شعبيين بسطيف و باتنة.

- ينشط الرئيس بالنيابة لحزب الحرية و العدالة جمال بن زيادي تجمعين شعبيين بتيبازة و العاصمة.