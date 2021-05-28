كورونا : 272 إصابة جديدة 192 حالة شفاء و7 وفيات خلال الـ 24 ساعة الأخيرة

أعلنت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عن تسجيل 272 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و7 وفيات خلال الـ 24 ساعة الأخيرة في الجزائر، فيما تماثل 192 مريضا للشفاء، حسب ما كشفت عنه, هذا الجمعة, وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في بيان لها.

وأوضح ذات المصدر أن إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 128.198 حالة من بينها 272 إصابة جديدة،بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 89.232 شخص والعدد الإجمالي للوفيات 3.455 حالة.

وحسب نفس المصدر، يتواجد حاليا 26 مريضا في العناية المركزة.

وأضاف البيان أن 18 ولاية لم تسجل بها خلال ال24 ساعة الماضية أي حالة جديدة و20 ولاية سجلت من حالة الى 9 حالات، فيما سجلت 10ولايات أخرى أكثر من 10 حالات.

وأوصت الوزارة بالمناسبة المواطنين بضرورة الالتزام بنظام اليقظة، داعية إلى احترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية والارتداء الإلزامي للقناع الواقي والامتثال لقواعد الحجر الصحي.

وأكدت أن الالتزام الصارم من قبل المواطنين بهذه الإجراءات الوقائية، إلى جانب أخذ الحيطة والحذر عوامل مهمة إلى غاية القضاء نهائيا على هذا الوباء.