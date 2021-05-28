في اليوم التاسع من الحملة الانتخابية لتشريعيات 12 جوان 2021 المتواصلة منذ 20 ماي الجاري يؤكد المترشحون على ضرورة المشاركة القوية لتشييد مؤسسات متينة تتكفل ببناء الجزائر من مختلف الجوانب.

- نشط رئيس حزب الكرامة محمد الداوي لقاء بولاية بسكرة .

- وبولاية تيسمسيلت نشط رئيس جبهة النضال الوطني عبد الله حداد تجمعا شعبيا .

- وبولاية باتنة كان لرئيس الهيئة الرئاسية لحزب طلائع الحريات رضا بن ونان لقاء بمناضلي الحزب .

- من جانبه نشط بولاية البويرة رئيس حركة الاصلاح الوطني فيلالي غويني تجمعا شعبيا.

- وبولاية الجلفة نشط رئيس جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد تجمعا شعبيا .

- وبولاية المدية التقى رئيس حزب صوت الشعب لمين عصماني المواطنين في تجمع.

- وبولاية تلمسان نشط رئيس حركة البناء عبد القادر بن قرينة تجمعا شعبيا .

- وبولاية قسنطينة كان لرئيس حزب الفجر الجديد طاهر بن بعيبش لقاء .

- كما نشط بولاية سوق اهراس رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري تجمعا شعبيا .

- وبتلمسان نشط رئيس حزب العدالة والتنمية بالنيابة جمال بن زيادي تجمعا شعبيا.

- وبمستغانم نظم الامين العام لحزب التحالف الوطني الجمهوري بلقاسم ساحلي لقاء بمناضلي الحزب .

- وبدوره نظم بقسنطينة ابو الفضل بعجي الامين العام لحزب جبه التحرير الوطني لقاء مع مناضلي الحزب .

- وبولاية معسكر نشط رئيس حزب الجبهة الوطنية موسى تواتي تجمعا شعبيا .

- ومن ولاية الجلفة نشط رئيس حزب الحكم الراشد عيسى بلهادي تجمعا شعبيا .

- ومن تلمسان كان لرئيس مجلس الشورى لحزب جبهة العدالة والتنمية لخضر بن خلاف لقاء مع مناضلي الحزب.