- رئيس حزب الكرامة محمد الداوي ، تغطية: عبد الكريم مدور
- رئيس جبهة النضال الوطني عبد الله حداد ، تغطية: اسمهان حدان
- رئيس الهيئة الرئاسية لحزب طلائع الحريات رضا بن ونان ، تغطية: سليمة منزن
- رئيس حركة الاصلاح الوطني فيلالي غويني ، تغطية: فاطمة الزهراء سرور
- رئيس جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد ، تغطية: فايزة الدومي
- رئيس حزب صوت الشعب لمين عصماني ، تغطية: حياة بلبحري
- رئيس حركة البناء عبد القادر بن قرينة ، تغطية: أمينة بجاوي
- رئيس حزب الفجر الجديد طاهر بن بعيبش ، تغطية: نبيل بوحلاسة
- رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري ، تغطية: منصف مروش
- رئيس حزب العدالة والتنمية بالنيابة جمال بن زيادي .
- الامين العام لحزب التحالف الوطني الجمهوري بلقاسم ساحلي، تغطية: حبيب بوفضة
- ابو الفضل بعجي الامين العام لحزب جبه التحرير الوطني، تغطية: راضية بلجدوي
- رئيس حزب الجبهة الوطنية موسى تواتي ، تغطية: الجيلالي بوخاري
- رئيس حزب الحكم الراشد عيسى بلهادي ، تغطية: رشيدة العقون
- رئيس مجلس الشورى لحزب جبهة العدالة والتنمية لخضر بن خلاف ل، تغطية: فاروق بوعناني
في اليوم التاسع من الحملة الانتخابية لتشريعيات 12 جوان 2021 المتواصلة منذ 20 ماي الجاري يؤكد المترشحون على ضرورة المشاركة القوية لتشييد مؤسسات متينة تتكفل ببناء الجزائر من مختلف الجوانب.
- نشط رئيس حزب الكرامة محمد الداوي لقاء بولاية بسكرة .
- وبولاية تيسمسيلت نشط رئيس جبهة النضال الوطني عبد الله حداد تجمعا شعبيا .
- وبولاية باتنة كان لرئيس الهيئة الرئاسية لحزب طلائع الحريات رضا بن ونان لقاء بمناضلي الحزب .
- من جانبه نشط بولاية البويرة رئيس حركة الاصلاح الوطني فيلالي غويني تجمعا شعبيا.
- وبولاية الجلفة نشط رئيس جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد تجمعا شعبيا .
- وبولاية المدية التقى رئيس حزب صوت الشعب لمين عصماني المواطنين في تجمع.
- وبولاية تلمسان نشط رئيس حركة البناء عبد القادر بن قرينة تجمعا شعبيا .
- وبولاية قسنطينة كان لرئيس حزب الفجر الجديد طاهر بن بعيبش لقاء .
- كما نشط بولاية سوق اهراس رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري تجمعا شعبيا .
- وبتلمسان نشط رئيس حزب العدالة والتنمية بالنيابة جمال بن زيادي تجمعا شعبيا.
- وبمستغانم نظم الامين العام لحزب التحالف الوطني الجمهوري بلقاسم ساحلي لقاء بمناضلي الحزب .
- وبدوره نظم بقسنطينة ابو الفضل بعجي الامين العام لحزب جبه التحرير الوطني لقاء مع مناضلي الحزب .
- وبولاية معسكر نشط رئيس حزب الجبهة الوطنية موسى تواتي تجمعا شعبيا .
- ومن ولاية الجلفة نشط رئيس حزب الحكم الراشد عيسى بلهادي تجمعا شعبيا .
- ومن تلمسان كان لرئيس مجلس الشورى لحزب جبهة العدالة والتنمية لخضر بن خلاف لقاء مع مناضلي الحزب.