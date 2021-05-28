الجيش الصحراوي ينفذ هجمات مركزة ضد جحور وتخندقات قوات الاحتلال المغربي

نفذت وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي، هجمات مركزة استهدفت جحور وتخندقات قوات الاحتلال المغربي في نقاط متفرقة من الجدار الرملي (الذل والعار)، حسب البيان العسكري رقم 198 الصادر عن وزارة الدفاع الصحراوي.

وأوضح البيان -الذي أوردته وكالة الانباء الصحراوية (واص)-، أن خلال يوم الخميس، قصفت وحدات متقدمة من جيش التحرير الشعبي الصحراوي تخندقات قوات الاحتلال بمنطقة "الجبيلات الخظر" بقطاع "الكلتة".

أما اليوم الجمعة، فركزت مفارز من الجيش الصحراوي قصفا على تخندقات قوات الإحتلال المغربي بمنطقة "اكويرة ولد ابلال" بقطاع "المحبس".