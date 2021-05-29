اليوم العاشر من الحملة الانتخابية لتشريعيات 12 جوان

تتواصل لليوم العاشر فعليات الحملة الانتخابية لتشريعيات 12 جوان،حيث نظم هذا السبت، قادة الأحزاب و المترشحون تجمعات شعبيه ونشاطات جوارية بمناطق مختلفة من الوطن.

ولقد اختار رئيس حزب جيل جديد جيلالي سفيان ولاية المدية لتنشيط الحملة الانتخابية .

أما رئيس حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة فقد نشط تجمعا شعبيا بتيارت .

بسطيف نشط رئيس حزب صوت الشعب لمين عصماني تجمعا شعبيا .

أما رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري فنشط تجمعا شعبيا بولاية أم البواقي .

فيما نشط الأمين العام للتحالف الوطني الجمهوري بلقاسم ساحلي تجمعا شعبيا بتلمسان .

نشط رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية موسى تواتي تجمعا شعبيا بتلمسان .

من جانبه نشط رئيس حزب الوسيط السياسي أحمد لعروسي رويبات تجمعا شعبيا بولاية الأغواط .

وبسطيف نشط رئيس حزب الفجر الجديد الطاهر بن بعيبش تجمعا شعبيا .

﻿بولاية سطيف نظم الامين العام لحزب التجديد الجزائري كمال بن سالم تجمعا شعبيا

أما بولاية جيجل نشط رئيس حركة الاصلاح الوطني فيلالي غويني تجمعا شعبيا

وبولاية برج بوعريريج التقى بدوره رئيس حزب الكرامة محمد الداوي بمواطنيها في تجمع

ومن ولاية باتنة نشط رئيس حزب جبهة الجزائر الجديدة جمال أحمد بن عبد السلام تجمعا شعبيا