كورونا : 258 إصابة جديدة و 5 وفيات خلال ال24 ساعة الأخيرة

أعنت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عن تجسيل 258 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و 5 وفيات خلال ال24 ساعة الأخيرة في الجزائر، فيما تماثل 187 مريضا للشفاء.

وأوضح ذات المصدر أن إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 128.456 حالة من بينها 258 إصابة جديدة، بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 89.419 شخص والعدد الإجمالي للوفيات 3.460 حالة.

وحسب نفس المصدر، يتواجد حاليا 28 مريضا في العناية المركزة.

وأضاف البيان أن 25 ولاية لم تسجل بها أي حالة جديدة خلال ال24 ساعة الماضية و 12 ولاية سجلت أقل من 10 حالات، فيما سجلت 11 ولاية أخرى أكثر من 10 حالات.

وأوصت الوزارة بالمناسبة المواطنين بضرورة الالتزام بنظام اليقظة، داعية إلى احترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية والارتداء الإلزامي للقناع الواقي والامتثال لقواعد الحجر الصحي.

وأكدت أن الالتزام الصارم من قبل المواطنين بهذه الإجراءات الوقائية، إلى جانب أخذ الحيطة والحذر, عوامل مهمة إلى غاية القضاء نهائيا على هذا الوباء.