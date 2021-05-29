الصحراء الغربية: حفل تأبين للفقيد سيد أحمد بطل أحد مؤسسي جبهة البوليساريو

أقامت هذا السبت، رئاسة الجمهورية الصحراوية حفل تأبين للفقيد سيد أحمد البلال (سيد أحمد بطل)، وزير التجهيز في الحكومة الصحراوية، الذي توفي يوم الأربعاء الماضي على إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأفادت وكالة الأنباء الصحراوية (واص) أنه حضر حفل التأبين إلى جانب الوزير الأول الصحراوي، السيد بشرايا حمودي بيون، عدد من أعضاء الأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو، والحكومة الصحراوية، أعضاء من المجلس الوطني الصحراوي، ممثلين عن جيش التحرير الشعبي الصحراوي، ممثلين عن فعاليات المجتمع المدني الصحراوي، بالإضافة إلى عائلة الفقيد.

وخلال مراسيم التأبين، عدد الوزير الأول في كلمة تأبينية، نيابة عن رئيس الجمهورية الصحراوية، الأمين العام لجبهة البوليساريو السيد إبراهيم غالي، مناقب وخصال الفقيد سيد أحمد بطل، مثمنا العطاءات التي قدمها طيلة مسيرته النضالية الحافلة بالإنجازات في مختلف الميادين والمناصب القيادية التي أوكلت إليه.

وشهد حفل التأبين تقديم عدد من الكلمات التأبينية للمجلس الوطني، أمانة التنظيم السياسي، جيش التحرير الشعبي الصحراوي ختاما بكلمة لعائلة الفقيد، أجمعت كلها على الخصال الحميدة التي تمتع بها الفقيد وروح المسؤولية التي تحلى بها والتفاني في العمل والإخلاص للقضية الوطنية طيلة مسيرته النضالية.

ويعتبر الفقيد أحمد بطل أحد القيادات التاريخية لجبهة البوليساريو ومن بين الأعضاء المؤسسين لها حيث كان عضوا في لجنة العلاقات الخارجية ثم عضوا في اللجنة التنفيذية والمكتب السياسي لينتقل فيما بعد إلى الامانة الوطنية حيث ساهم في الاعداد لملتقى عين بنتيلي لإعلان الوحدة الوطنية وملتقى الكلتة لتأسيس المجلس الوطني المؤقت.

وتولى عدة مهام عسكرية منها قيادة الناحية العسكرية الثانية وكان أول مدير للأمن والتدريب في وزارة الدفاع الوطني الصحراوية.

كما تولى القيادي مهام سياسية منها مسؤول مركزية الفروع ومدير المدرسة الوطنية للأطر وشغل عدة مناصب في الحكومة الصحراوية منها وزارات التعليم و الصحة إلى جانب الاعلام والتجهيز.