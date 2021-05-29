سوناطراك تعرب عن استعدادها لتطوير علاقات متميزة مع الشريك الليبي لإرساء شراكة مربحة

اكد الرئيس المدير العام لمجمع "سوناطراك"، توفيق حكار هذا السبت ،ان مؤسسته مستعدة لتطوير علاقات متميزة مع الشريك الليبي لإرساء شراكة مربحة وتطوير الصناعة البترولية و الغازية في البلدين, مذكرا بقدرات المجمع و فروعه في مجال الخدمات البترولية.

و اوضح مجمع "سوناطراك"، في منشور له على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، أن حكار نوه خلال مشاركته في أشغال المنتدى الاقتصادي الجزائري - الليبي، "بالاستعداد الكامل للمجمع لتطوير علاقات متميزة مع الشريك الليبي لإرساء أسس شراكة اقتصادية مربحة للطرفين وتطوير الصناعة البترولية و الغازية في البلدين".

كما قدم حكار بطاقة تقنية عن مجمع سوناطراك وقدرات فروعه في مجال الخدمات البترولية، مؤكدا في كلمته، على "الخبرة العالية للمجمع في مختلف نشاطات المحروقات من المنبع الى المصب و التي يمكن الاستفادة منها في دولة ليبيا الشقيقة".

يذكر ان المنتدى الاقتصادي الجزائري-الليبي،الذي افتتحت اشغاله صباح اليوم، بمشاركة حوالي 400 متعامل اقتصادي من البلدين، يهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي و التجاري بين الجزائر و ليبيا و بحث فرص الشراكات الثنائية المتاحة في مختلف القطاعات الاقتصادية في البلدين.