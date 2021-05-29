بلماضي يستدعي 30 لاعبا تحسبا للوديات الثلاثة المقبلة

كشف مدرب المنتخب الجزائري لكرة القدم، جمال بلماضي، على قائمة تضم 30 لاعبا، تحسبا للمباريات الودية الثلاثة أمام كل من موريتانيا يوم 3 جوان بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة ومالي يوم 6 جوان بذات الملعب، وفي تونس أمام "نسور قرطاج"، حسبما أوردته اليوم السبت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم.

وعرفت قائمة الناخب الوطني عودة لاعبي نيس، المدافع يوسف عطال، ووسط الميدان هشام بوداوي، الغائبين عن اللقاءات الأخيرة لـ"الخضر" ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس إفريقيا للأمم بسبب الإصابات المتكررة.

كما سجلت القائمة عودة أحسن هداف إفريقي في البطولة الفرنسية، اندي ديلور، إلى المنتخب بعد غيابه عن مباراتي زامبيا وبوتسوانا لحساب الجولتين الأخيرتين من تصفيات "كان-2021".

وعاد زين الدين فرحات، مهاجم نيم الفرنسي، إلى التعداد الوطني، وهو الذي تألق مع "التماسيح" خلال هذا الموسم، على الرغم من السقوط الى الرابطة الثانية. فيما غاب لاعب وسط الميدان ميلان اسماعيل بن ناصر لأسباب غير معروفة.

ووجه بلماضي الدعوة، لأول مرة، لحارس مرمى أولمبي المدية، عبد الرحمن مجادل.

من جهة أخرى، ينشط المدرب الوطني ندوة صحفية يوم الثلاثاء الفاتح جوان المقبل بسيدي موسى، من أجل التطرق إلى أهداف هذه المقابلات الودية، واختياره للعناصر المعنية بذلك.

وتدخل هذه المباريات ضمن البرنامج التحضيري لـ"الخضر" تحسبا للدور الثاني من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم قطر 2022، علما أنه تم تأجيل المقابلات التصفوية من جوان إلى سبتمبر المقبل بسبب جائحة كورونا.

ويدشن أبطال إفريقيا التصفيات داخل الديار أمام جيبوتي قبل التنقل الى واغادوغو لملاقاة بوركينافاسو، قبل استقبال النيجر، ضمن لقاءات المجموعة الأولى.

ويخوض الفريق الوطني مبارياته التصفوية المتبقية شهري أكتوبر ونوفمبر المقبلين، أما مباريات السد فقد تمت برمجتها في مارس 2022.

ويأتي اختيار هذه المواجهات التحضيرية، بعد اتفاق بين الناخب الوطني جمال بلماضي ورئيس الاتحادية (الفاف) عمارة شرف الدين، عقب قرار لجنة الطوارئ التابعة للكنفيدرالية الافريقية (كاف) بعد التشاور مع الفيفا، بتأجيل انطلاق الدور الثاني التصفوي بسبب جائحة كورونا.

قائمة الـ30 لاعبا:

- حراسة المرمى: رايس مبولحي (الاتفاق/ السعودية)، الكسندر اوكيدجة (ميتز/ فرنسا)، عز الدين دوخة (الرائد/ السعودية)، عبد الرحمن مجادل (اولمبي المدية/ الجزائر).

- الدفاع: مهدي زفان (كريليا سوفيتوف/ روسيا)، أيوب عبد اللاوي (نادي سيون /سويسرا)، يوسف عطال (اولمبي نيس/ فرنسا)، رامي بن سبعينيث (بوريسيا مونشنغلادباخ/ ألمانيا)، جمال بلعمري (ليون/ فرنسا)، مهدي تاهرات (ابها/ السعودية)، عيسى ماندي (بيتيس/ اسبانيا)، احمد توبة (والفيك/ هولندا)، عبد القادر بدران (الترجي الرياضي/ تونس).

- وسط الميدان: مهدي عبيد (النصر الاماراتي)، عدلان قديورة (الغرافة/ قطر)، رامز زروقي (تفينتي/ هولندا)، سفيان فغولي (غالاتاسراي/ تركيا)، فريد بولاية (ميتز/ فرنسا)، هاريس بلقبلة (بريست/ فرنسا)، هشام بوداوي (اولمبيك نيس/ فرنسا)، مهدي زرقان (بوردو/فرنسا).

- الهجوم: اسلام سليماني (اولمبيك ليون/ فرنسا)، بغداد بونجاح (السد/ قطر)، اندي دولور (مونبيليي/ فرنسا)، رياض محرز (مانشستر سيتي/ انجلترا)، يوسف بلايلي (نادي قطر القطري)، زين الدين فرحات (اولمبي نيم/ فرنسا)، رشيد غزال (بيشيكتاس/ تركيا)، سعيد بن رحمة (ويست هام/ انجلترا)، آدم وناس (كروتوني/ايطاليا).