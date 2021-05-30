أمين عقال الأهقار يدعو إلى المشاركة ب"كثافة" في تشريعيات 12 جوان القادم

دعا أمين العقال بالأهقار أحمد إيدابير، مساء اليوم السبت، المواطنين بالمنطقة إلى المشاركة ب"كثافة" في الانتخابات التشريعية ليوم 12 جوان القادم.

وأكد إيدابير خلال تجمع نشطه بحضور رؤساء القبائل وأعيان منطقة الأهقار بدار الشباب "هواري بومدين" بمدينة تمنراست أن "المشاركة بكثافة في التشريعيات القادمة تكتسي أهمية كبيرة، وهو واجب وطني يأتي قبل المطالبة بالحقوق".

وأضاف أمين العقال في تدخله أن "المشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة تسمح للجميع بالمساهمة في بناء مشروع الجزائر الجديدة"، مذكرا أن ولاية تمنراست حققت نسبة مشاركة بلغت 57 بالمائة خلال الانتخابات الرئاسية السابقة.

وحث إيدابير ساكنة الولايات الجنوبية (تمنراست وعين صالح وعين قزام وبرج باجي مختار وجانت) على الذهاب ب"قوة" إلى صناديق الاقتراع يوم 12 جوان المقبل واختيار "بكل حرية وديمقراطية" من يمثلهم في المجلس الشعبي الوطني الجديد.

وبالمناسبة، نقل أمين العقال بالأهقار تحيات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إلى ساكنة المنطقة.