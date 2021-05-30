الجيش الصحراوي ينفذ هجمات مركزة ضد جحور وتخندقات قوات الاحتلال المغربي

نفذت وحدات الجيش الصحراوي هجمات مركزة إستهدفت تخندقات قوات الاحتلال المغربي في مناطق مختلفة من قطاعي الفرسية والمحبس، حسب البيان العسكري رقم 199 الصادر عن وزارة الدفاع الوطني الصحراوية.

وأوضح البيان -الذي أوردته وكالة الانباء الصحراوية (واص)-، أن خلال يوم الجمعة "قصفت مفارز متقدمة من جيش التحرير الشعبي الصحراوي تخندقات قوات الإحتلال بمنطقة طارف حميدة ومنطقة أودي تيشط بقطاع الفرسية"، و"قصف عنيف إستهدف منطقة واد لثل، وأودي الزيات و روس بن أعميرة بقطاع الفرسية".

أما نهار اليوم السبت، يضيف البيان، فقد "إستهدفت وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي تواجدات الاحتلال المغربي بمنطقة لعكد بقطاع المحبس".

وتستمر هجمات جيش التحرير الشعبي الصحراوي مستهدفة قوات الاحتلال المغربي التي تكبدت خسائر فادحة في الأرواح والمعدات على طول جدار الذل والعار، حسب نفس المصدر.