فتح الحدود الجوية: شركة الخطوط الجوية الجزائرية تعلن عن برنامج رحلاتها و أسعار التذاكر

أعلنت شركة الخطوط الجوية الجزائرية اليوم السبت في بيان لها عن برنامج رحلاتها و أسعار التذاكر عقب القرار القاضي بالفتح الجزئي للحدود الجوية.

و أوضح البيان أنه "طبقا لقرارات السلطات الجزائرية المتعلقة بالفتح الجزئي للفضاء الجوي، تتشرف شركة الخطوط الجوية الجزائرية باستقبالكم على متن طائراتها انطلاقا من الفاتح جوان 2021 في إطار الاحترام الصارم للتدابير الصحية".

و أضاف ذات المصدر أن "برنامج الرحلات و شروط دخول الدول المعنية تخضع لقرارت السلطات المختصة لكل بلد".

بخصوص برنامج الرحلات، اكدت شركة الخطوط الجوية الجزائرية أن رحلة قسنطينة-تونس-قسنطينة ستكون كل جمعة و الجزائر العاصمة-إسطنبول-الجزائر العاصمة (كل أحد) و الجزائر العاصمة-باريس (أورلي)-الجزائر العاصمة (كل ثلاثاء وخميس) و الجزائر العاصمة-مرسيليا-وهران (كل سبت) والجزائر العاصمة-برشلونة-الجزائر العاصمة (كل أربعاء).

وبخصوص التسعيرات، اوضحت الخطوط الجوية الجزائرية ان البيانات التعريفية انطلاقا من الخارج ضبطت كما يلي: الانطلاق من تونس: 591 دينار تونسي ذهاب-إياب (باحتساب كل الرسوم)، إسطنبول : 686 دولار ذهاب-إياب (باحتساب كل الرسوم)، باريس: 518 أورو ذهاب-إياب (باحتساب كل الرسوم)، مرسيليا: 391 أورو ذهاب-إياب (باحتساب كل الرسوم) وبرشلونة: 317 أورو ذهاب-إياب (باحتساب كل الرسوم).

إضافة إلى ذلك، تدفع مصاريف الحجر الصحي المحددة بـ: 41.000 دج (باحتساب كل الرسوم) وفق ما يعادلها بالعملة الأجنبية (تطبق حصريا للوجهة +الخارج-الجزائر+).

وبخصوص شروط دخول الجزائر، أوضحت الشركة أنه زيادة على تذكرة سفر مؤكدة للرحلة المحجوزة يتعين على الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 12 سنة أن يكونوا مرفوقين باختبار "أر تي-بي سي أر كوفيد" سلبي لأقل من 36 ساعة قبل تاريخ الانطلاق (باللغة العربية أو الفرنسية أو الانجليزية) لتقديمه عند التسجيل وتسليمه عند الوصول.

كما يطلب بطاقة صحية "مملوءة بشكل كامل" لتقديمها عند التسجيل وتسليمها لدى الوصول يمكن تحميلها على الرابط ( https://airalgerie.dz/fiche-sanitaire-fr-en-ar/).

وأوضح ذات المصدر اجبارية دفع تكاليف الحجر الالزامي لخمس ليالي حين شراء أو تأكيد تذكرة سفر الطائرة .

وأضافت الشركة أن المبلغ المحدد ب 41.000 دج (أو ما يعادله بالعملات الأجنبية) يغطي تكاليف النقل نحو مكان الحجر واقامة كاملة واختبار كوفيد المرتقب عند نهاية الحجر.

وأشار البيان إلى أن الاعفاء من تكاليف الحجر يشمل حدود طفلين أقل من 12 سنة لكل عائلة.

وعن شروط الدخول الى البلدان المعنية وضعت الجزائر تحت تصرف زبائنها عدة روابط "لتصفحها بانتظام" وهي: - تونس: https://app.e7mi.tn و https://tinyurl.com/uxwjan6j -تركيا: https://register.health.gov.tr - فرنسا: https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestation... deplacement-et-de-voyage - اسبانيا: https://www.spth.gob.es ومن جهة أخرى، أعلنت الشركة أن شراء تذكرة جديدة متاح على موقعها (www.airalgerie.dz) وعلى مستوى مركز الاتصال للخطوط الجوية الجزائرية وعلى مستوى وكالاتها بالجزائر وفرنسا (باريس ومرسيليا) واسبانيا وكذا على مستوى وكالتيها بتونس العاصمة واسطنبول، مشيرة إلى أن نقاط بيع أخرى سيتم فتحها لاحقا.

وبالنسبة لتأكيد و/أو تغيير التذاكر القديمة وكذا تسوية مصاريف الحجر الصحي، تتم على مستوى مركز الاتصال للخطوط الجوية الجزائرية وعلى مستوى وكالات الشركة في الجزائر وفرنسا (باريس ومرسيليا) وإسبانيا وكذا على مستوى وكالتها في تونس وإسطنبول، حسب شروحات الشركة.

وفي هذا السياق، أوضحت الخطوط الجوية الجزائرية ان تغيير التذكرة يكون مجانا في نفس صنف التعريفة، مضيفة انه في حال ضرورة مراجعة مصالحها التذكرة، يمنح حجز مؤقت للمعني.

وإذا كانت التذكرة مبرمجة انطلاقا من الجزائر، لا يمكن الاستفادة من حق المغادرة من الخارج ولكن تبقى سارية للاستعمال حسب الترتيب، الرصيد او تعويض لاحق.

وتعلم الشركة ان كل التحيينات متوفرة في الانترنت على موقعها الالكتروني وكذا حساباتها في شبكات التواصل الاجتماعي، مؤكدة انها تبقى "حريصة" على تطور الوضع من اجل اتخاذ الاجراءات الضرورية اللازمة.