تشريعيات 12 جوان: أجندة اليوم الحادي عشر للحملة الانتخابية

إليكم برنامج اليوم الحادي عشر للحملة الانتخابية لتشريعيات 12 جوان 2021:

- رئيس حزب جبهة النضال الوطني عبد الله حداد، ينشط تجمعين الأول بعين مليلة على الساعة العاشرة صباحا والثاني بقسنطينة على الساعة الثانية زوالا.

- رئيس جبهة الجزائر الجديدة جمال بن عبد السلام ينشط تجمعين بقسنطينة وبميلة بشلغوم العيد.

- رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، ينشط تجمعات بكل من باتنة على الساعة التاسعة صباحا وبقسنطينة على الساعة الواحدة زوالا وبسطيف على الساعة الخامسة مساء.

- الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، الطيب زيتوني، ينشط تجمعين ببشار على الساعة التاسعة صباحا وبالبيض على الساعة 15:30.

- رئيس جبهة المستقبل، عبد العزيز بلعيد، ينشط تجمعين بكل من البويرة وبومرداس، الأول على الساعة العاشرة صباحا والثاني على الساعة الثالثة مساء.

- مفوض جبهة التحرير الوطني، مسعود شيهوب، ينشط تجمع بسكيكدة على الساعة العاشرة صباحا.

- الأمين العام لحزب التجديد الجزائري، كمال بن سالم، ينشط تجمع بالأغواط على الساعة العاشرة صباحا.

- رئيس حركة الإصلاح الوطني، فيلالي غويني، ينشط تجمع بسكيكدة على الساعة العاشرة صباحا وبقالمة على الساعة الساعة الثالثة مساء.

- رئيس حزب الكرامة، محمد الداوي، ينشط تجمعين بالبليدة على الساعة الخامسة مساء وبالعاصمة على الساعة 18:30.

- الأمين العام لحركة النهضة، يزيد بن عائشة، ينشط تجمعين بمعسكر وعين الدفلى.

- مفوض جبهة العادلة والتنمية، لخضر بن خلاف، ينشط تجمع بالشلف صباحا.

- رئيس صوت الشعب، لمين عصماني، ينشط تجمع بأولاد جلال على الساعة 11:00.

- رئيس جيل جديد، جيلالي سفيان، يقوم بزيارة عمل إلى المنطقة الصناعية بتيارت على الساعة العاشرة صباحا وعلى الساعة 12:00 ينشط تجمع وسط المدينة.

- رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية، موسى تواتي، ينشط تجمعين بمستغانم على الساعة 9:30 وبغليزان على الساعة 14:30.

- رئيسة تجمع أمل الجزائر، فاطمة الزهراء زرواطي، تنشط تجمعين بولاية بومرداس وبالعاصمة.

- الأمين العام لجبهة الحكم الراشد، عيسى بلهادي، ينشط تجمعين بعين تموشنت على الساعة العاشرة صباحا وبمعسكر على الساعة الثانية زوالا.

- رئيس حزب الوسيط السياسي لعروسي رويبات، ينشط تجمعين بالطارف على الساعة العاشرة صباحا وبسوق أهراس على الساعة الخامسة مساء.

- المكلف بتسيير شؤون حزب طلائع الحريات، رضا بن ودان، ينشط تجمع شعبي بالشلف على الساعة 15:00.

- رئيس حزب الفجر الجديد، طاهر بن بعيبش ينشط تجمعين بالمسيلة وبومرداس الأولى على الساعة العاشرة صباحا والثاني على 15:30.

- رئيس الحرية والعدالة بالنيابة، جمال بن زيادي ينشط تجمع بالبويرة تجمع على الساعة الرابعة مساء.