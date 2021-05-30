الرئيس تبون يترأس الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء هذا الأحد

يترأس رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، السيد عبد المجيد تبون،هذا الأحد، الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء، حسب ما أفاد به، السبت، بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في بيان الرئاسة: "يترأس السيد عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، الأحد 30 مايو2021، الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء، يخصص للدراسة والمصادقة على عدد من العروض و مشاريع اوامر، تشمل قطاعات العدل و الفلاحة و الموارد المائية و الثقافة، بالإضافة إلى قرارات أخرى".