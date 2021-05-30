نادي المحروقات لطلبة جامعة ورقلة يتوج بجائزة الجمعية العالمية لمهندسي البترول

تحصل نادي المحروقات لطلبة كلية المحروقات بجامعة قاصدي مرباح بورقلة مؤخرا على الجائزة الأولى العالمية الرئاسية للطلبة المتألقين التي تنظمها الجمعية العالمية لمهندسي البترول ، وذلك نتيجة أعمال علمية وتقنية وفكرية متسلسلة عن بعد ، كان آخرها تنظيم تظاهرة علمية تكوينية دولية عن بعد أطرها مجموعة من الخبراء العالميين على غرار الباحث الجزائري المقيم بأمريكا السيد (بلقاسم حبة ) ، وبمساعدة الخبير في البترول الشاب الجزائري المقيم بكندا السيد (إبراهيم بن دبيلي) .

واعتبر الطالب محمد أنيس بومعزة رئيس نادي المحروقات بجامعة ورقلة ،هذا التتويج مستحقا، مشيرا إلى أن الجائزة العالمية الرئاسية للطلبة المتألقين ل 05 % الأوائل من الفروع الطلابية المشاركة وعددها 415 فرعا طلابيا حول العالم .وبعد الحصول عليها ستساهم –حسب- الطالب محمد أنيس بومعزة في الرفع من التصنيف العالمي للجامعات والكليات المشاركة .

وسيتلقى نادي المحروقات بجامعة قاصدي مرباح بورقلة وبعد هذا التتويج دعوة رسمية من الجمعية العالمية لمهندسي البترول لإستلام جائزته شهر سبتمبر القادم بمدينة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة .

وقد سبق لهدا النادي الطلابي الذي يتكون من 150 طالبا مسجلا منهم 50 طالبا نشطا ، من إفتكاك عدة جوائز عالمية نظير مشاركته في مسابقات دولية .

المصدر : عبد الغفار بن هنية / إذاعة الجزائر من ورقلة .