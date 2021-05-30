تحت شعار" التدخين وكوفيد19 .." : الإذاعة الجزائرية تنـظم يـوما مفتوحا حول مخاطر التــدخيــن

تنظم الإذاعة الجزائرية هذا الأحد ، يوما مفتوحا حول مكافحة التدخين بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة التدخين تحت شعار" التدخين وكوفيد19 أتعهد بالتوقف عن التدخين".

وعشية الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة التدخين الذي يصادف الـ 31 ماي من كل سنة ، تخصص الاذاعة الجزائرية اليوم ، عبر قنواتها برامج وحصص للتحسيس بمخاطر التدخين على الصحة لاسيما في ظل تفشي وباء كورونا .

وتشير معطيات منظمة الصحة العالمية إلى أن مرض كوفيد-‏‏19‏‎ المعدي الذي يهاجم الرئتين بشكل رئيسي يمكن أن يزيد من ‏وخامة أمراض الجهاز التنفسي خاصة للمدمنين على التدخين.

وتشير الأبحاث المتاحة – حسب المصدر ذاته- إلى أن المدخنين ‏يتعرضون أكثر من غيرهم لخطر تسجيل نتائج صحية ‏وخيمة والوفاة في حال إصابتهم بمرض كوفيد-19‏‎.