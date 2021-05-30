محمد بغالي: اتخذنا الاجراءات الكفيلة بمواصلة التغطية الاعلامية الشاملة للتشريعيات باذاعة البليدة

قال المدير العام للاذاعة الجزائرية محمد بغالي إن المديرية العامة للاذاعة تدعم اذاعة البليدة بكل الامكانيات في آداء مهامها لتغطية الانتخابات التشريعية بعد إصابة 5 عناصر من طاقمها بفيروس كورونا مؤخرا.

وخلال زيارة تفقدية قادته إلى مقر إذاعة الجزائر بالبليدة أكد بغالي مساندة المديرية العامة الكاملة لاذاعة البليدة موضحا أنه تم اتخاذ اجراءات فورية للاستمرارفي ضمان تغطية نوعية للتشريعيات، لاسيما من خلال دعم الفريق الاعلامي بعناصر من المركزية إلى غاية تعافي المصابين وعودتهم إلى مواقع عملهم .

وحث المدير العام للاذاعة الجزائرية محمد بغالي على ضرورة احترام التدابير الوقائية لتفادي انتشار الفيروس منوها بالمجهودات التي يبذلها طاقم إذاعة البليدة من صحفيين وتقنيين واداريين قائلا "الاذاعات المحلية واذاعة البليدة تلعب دورا مهما في تغطية هذه الحملة و إنجاح هذا الموعد الانتخابي".

المصدر : الاذاعة الجزائرية