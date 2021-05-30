اليوم الـ11 من الحملة الانتخابية لتشريعيات الـ12 جوان المقبل

دخلت الحملة الانتخابية لتشريعيات الـ12 جوان المقبل هذا الأحد يومها الـ11 حيث واصلت مختلف التشكيلات السياسية من ممثلي الأحزاب والمرشحين الأحرار تنظيم تجمعاتهم الشعبية ولقاءاتهم الجوارية عبر مختلف ولايات الوطن لإقناع الهيئة الناخبة بالتصويت على برامجهم الانتخابية.

- بولاية البليدة نشط مفوض حزب التحالف الوطني الجمهوري سليم بنود تجمعا شعبيا.

- هذا ونظم رئيس حزب الوسيط السياسي أحمد لعروسي رويبات تجمعا شعبيا بولاية الطارف.

- كما كان لرئيس الجبهة الوطنية الجزائرية موسى تواتي تجمعا شعبيا بولاية مستغانم

- وبولاية المسيلة نشط رئيس حزب الفجر الجديد طاهر بن بعيبش تجمعا شعبيا.

- ونشط الأمين العام للتجمع الوطني الديموقراطي الطيب زيتوني تجمعا شعبيا بولاية بشار.

- بولاية باتنة نظم رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري تجمعا شعبيا.

- وبولاية البويرة نشط رئيس جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد تجمعا شعبيا.

- رئيس حركة الإصلاح الوطني، فيلالي غويني، نشط تجمعا شعبيا بولاية سكيكدة .

- مفوض الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، مسعود شيهوب، نشط تجمعا شعبيا بسكيكدة .

- رئيس حزب صوت الشعب، لمين عصماني، نشط في ولاية أولاد جلال تجمعا شعبيا.

- بولاية بوية بومرداس نشطت رئيسة تجمع أمل الجزائر، فاطمة الزهراء زرواطي، تجمعا شعبيا .

- الأمين العام لحزب جبهة النضال الوطني عبد الله حداد، نشط تجمعا شعبيا بولاية أم البواقي.

- مفوض رئيس جبهة العادلة والتنمية، رئيس مجلس الشورى لخضر بن خلاف، نشط تجمعا بالشلف.

- الأمين العام لحزب التجديد الجزائري، كمال بن سالم، نشط تجمعا شعبيا بولاية الأغواط .

- رئيس جبهة الجزائر الجديدة جمال بن عبد السلام نشط تجمعا بولاية قسنطينة .

- الأمين العام لجبهة الحكم الراشد، عيسى بلهادي، نشط تجمعا شعبيا بولاية عين تموشنت .

- رئيس حركة النهضة، يزيد بن عائشة، نظم عملا جواريا بولاية معسكر.

- رئيس جبهة المستقبل، عبد العزيز بلعيد، نشط تجمعا شعبيا بولاية بومرداس .

- الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، الطيب زيتوني، نشط تجمعا شعبيا بولاية البيض.

- رئيس الهيئة المكلفة بتسيير حزب طلائع الحريات، رضا بن ودان، نشط تجمعا شعبيا بولاية الشلف.

- رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، نشط تجمعا شعبيا بولاية قسنطينة .

المصدر: الإذاعة الجزائرية