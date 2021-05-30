تشريعيات 2021: أجندة اليوم الثاني عشر للحملة الانتخابية

إليكم برنامج اليوم الثاني عشر للحملة الانتخابية لتشريعيات 12 جوان 2021:

- رئيس حزب جبهة النضال الوطني عبد الله حداد ينشط تجمعا شعبيا في سكيكدة (14:00).

- رئيس حزب جبهة الجزائر الجديدة جمال بن عبد السلام ينشط تجمعين شعبيين في قالمة (10:00 )وسوق أهراس ( 17:00).

- رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي الطيب زيتوني ينشط تجمعا شعبيا في تلمسان ( 17:00).

- رئيس حزب جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد ينشط تجمعين شعبيين في تيبازة (10:00 )والبليدة (15:00).

- الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني أبو الفضل بعجي ينشط تجمعين شعبيين في سوق أهراس (10:00 )وتبسة (16:00).

- رئيس حركة الإصلاح الوطني فيلالي غويني ينشط تجمعين شعبيين في قسنطينة (صباحا) وفي أم البواقي (مساء).

- محمد الداوي رئيس حزب الكرامة ينشط تجمعا شعبيا في العاصمة( 16:00).

- بلقاسم ساحلي الأمين العام لحزب التحالف الوطني الجمهوري ينشط تجمعا شعبيا في تيبازة( 15:00).

- رئيس حزب جبهة العادلة والتنمية عبد ا لله جاب الله ينشط تجمعين شعبيين في برج بوعريريج (صباحا) وفي سطيف (مساء).

- لمين عصماني رئيس حزب صوت الشعب ينشط تجمعا شعبيا في واد سوف ( 11:00).

- رئيس حزب الجبهة الوطنية الجزائرية موسى تواتي ينشط تجمعين شعبيين في الشلف (09:30 )وعين الدفلى( 14:30).

- رئيسة حزب تجمع أمل الجزائر فاطمة الزهراء زرواطي تنشط تجمعا شعبيا بسطيف.

- عيسى بلهادي الأمين العام لحزب جبهة الحكم الراشد ينشط تجمعين شعبيين في سيدي بلعباس( 10:00 )و وهران (14:00).

- لعروسي رويبات رئيس حزب الوسيط السياسي ينشط تجمعا شعبيا بتبسة ( 11:00).

- رضا بن ودان المكلف بتسيير شؤون حزب طلائع الحريات ينشط تجمعين شعبيين في بشار( 13:00 )و إليزي( 16:30 ).

- رئيس حزب الفجر الجديد طاهر بن بعيبش ينشط تجمعا شعبيا بتمنراست ( 17:00).

- جمال بن زيادي الرئيس بالنيابة لحزب الحرية والعدالة ينشط تجمعين شعبيين في باتنة ( 10:00 ) وقسنطينة (16:00).