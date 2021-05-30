الرئيس تبون يأمر بخفض مصاريف الإيواء بنسبة 20 % للجزائريين العائدين إلى أرض الوطن

أمر رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني ،عبد المجيد تبون، لدى ترأسه هذا الأحد الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء،بتخفيض مصاريف الإيواء بنسبة عشرين بالمائة بالنسبة للجزائريين العائدين إلى أرض الوطن، حسبما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

وأوضح المصدر ذاته أنه بعد الاستماع إلى تقرير الوزير الأول حول نشاط الحكومة خلال الأسبوعين الأخيرين، أمر الرئيس بـ: "إعفاء الطلبة والمسنين ذوي الدخل الضعيف من الجزائريين العائدين إلى أرض الوطن من دفع تكاليف الإيواء المتعلقة بالحجر الصحي"، وكذا " تخفيض مصاريف الإيواء بنسبة عشرين بالمائة (20%)، للجزائريين العائدين إلى أرض الوطن".