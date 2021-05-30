الجيش الصحراوي ينفذ هجمات جديدة ضد تخندقات قوات الاحتلال المغربي

نفذت وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي يومي السبت والأحد، هجمات جديدة ضد تخندقات قوات الاحتلال المغربية في نقاط متفرقة من الجدار الرملي (جدار الذل والعار)، حسب البيان العسكري رقم 200 الصادر اليوم الاحد عن وزارة الدفاع الصحراوية.

وأفاد البيان الذي أوردته وكالة الانباء الصحراوية (واص) أن وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي نفذت هجمات مركزة استهدفت تخندقات قوات الاحتلال المغربي في نقاط متفرقة من جدار الذل والعار حيث قصفت أمس السبت تخندقات قوات الاحتلال في منطقتي أم الدكن وأكليبات العكاية بقطاع البكاري.

أما اليوم الأحد، فقد قصفت وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي تخندقات قوات الاحتلال بمنطقة تنيليك بقطاع البكاري، حسب البيان.

وتتواصل هجمات جيش التحرير الشعبي الصحراوي منذ الثالث عشر من نوفمبر الماضي ،مستهدفة قوات الاحتلال المغربي التي "تكبدت خسائر فادحة في الأرواح والمعدات على طول جدار الذل والعار" ، يضيف البيان.