الخبير أحمد كروش للإذعة: استحداث قائمة وطنية للأشخاص والكيانات الإرهابية سيمنعها من التوسع وتمدد نشاطها

أكد المحلل الأمني والخبير الإستراتيجي، أحمد كروش بأن استحداث قائمة وطنية للأشخاص والكيانات الإرهابية، تعد بالغ الأهمية لتضيق على هذه الكيانات ومنعها من التوسع وتمدد نشاطها.

وأوضح كروش في تصريح للإذاعة الجزائرية هذا الاثنين أن " قرار مجلس الوزراء بتعزيز المنظومة القانونية لمكافحة الإرهاب، سيضع حدا لنشاط هذه الجماعات المجموعات الإرهابية التي ستصبح معروفة للرأي العام" ليضيف أنه "من هنا وصاعدا من يعلن إنتماءه لهذه الجماعات سيعتبر إرهابيا وسيطبق عليه قانون الإرهاب".

في سياق متصل، ثمن كروش قرار مجلس الوزراء لم صادق أمس الأحد على مشروع أمر يتضمن تعديل الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 8 جوان 1966 المتضمن قانون العقوبات، بهدف تعزيز المنظومة القانونية لمكافحة الإرهاب، ولاسيما من خلال استحداث قائمة وطنية للأشخاص والكيانات الإرهابية.