بن بوزيد يعلن عن وضع استراتيجية وطنية لمكافحة آفة التدخين

أعلن وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبدالرحمن بن بوزيد، عن وضع استراتيجية وطنية لمكافحة آفة التدخين مؤكدا أنها تستهدف إشراك عدة قطاعات وكذا المجتمع المدني ووسائل الإعلام من أجل وضع إطار تنسيقي لمكافحة هذه الآفة.

وقال بن بوزيد -في كلمة القها بمناسبة اليوم العالمي للامتناع عن التدخين، الذي تم احياؤه هذه السنة تحت شعار "التدخين و كوفيد -19: التزم بالإقلاع عن التدخين-" إنه تم إنشاء وتجهيز حوالي 53 وحدة إستشارية للمساعدة على الإقلاع عن التدخين موزعة عبر التراب الوطني وأخرى ستدخل حيز الخدمة قريبا".

وقال الوزير "اؤكد اليوم بأن مكافحة التدخين تشكل احدى اولويات وزارة الصحة، لاسيما وأن الجزائر تعد من بين البلدان الاولى في افريقيا التي وقعت بالأحرف الاولى سنة 2006 على الاتفاقية الاطار لمكافحة التدخين"،مضيفا أن "الجزائر تتوفر على ترسانة قانونية تتطلب التطبيق الصارم على أرض الميدان".

نسبة انتشار التدخين تقدر بـ 2ر16% لدى الاشخاص الذين تتراوح اعمارهم بين 18 و 74 سنة

واوضح بن بوزيد أن "الجزائر معرضة لخطر التدخين بسبب معدل انتشار تعاطي التبغ لدى الاشخاص الذين تتراوح اعمارهم بين 18-74 بنسبة تقدر ب16.2 % في سنة 2017 و 8.8 % لدى الشباب الذين تتراوح اعمارهم بين 13-15 سنة في 2013".

من جانبه،أوضح المدير العام للوقاية وترقية الصحة، جمال فورار، ان التدخين يودي بحياة 8 مليون شخص سنويا عبر العالم، مضيفا ان اكثر من 7 مليون من تلك الوفيات ناجمة عن التدخين المباشر، و حوالي 1.2 مليون عن التدخين غير المباشر.

ودعا في هذا الصدد بالقيام بجميع الاعمال حسب مسعى متعدد القطاعات، من اجل تقليص الاستهلاك وذلك من خلال تعزيز الاجراءات الرامية الى منع استعمال التدخين في الاماكن العامة وكذا تحسيس الجمهور بأخطاره على الصحة العمومية.

من جهته أكد ممثل منظمة الصحة العالمية بالجزائر، أن المنظمة الدولية طورت من أنظمة مكافحة التدخين.

كما أكد رئيس مصلحة الأمراض الصدرية بمستشفى البليدة، سفيان علي حلاسة أن خطر الإصابة بكوفيد 19 يرتفع لدى المدخنين أكثر، مضيفا أن جميع الدراسات التي أجريت في السياق أبرزت أن الخطر الذي يحدق به جراء استهلاك التبغ يتجاوز 40 بالمائة.