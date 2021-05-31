اليوم الثاني عشر من الحملة الانتخابية للتشريعيات

تتواصل الحملة الانتخابية لتشريعيات الـ12 جوان المقبل هذا الاثنين في يومها الـ12 حيث واصلت مختلف التشكيلات السياسية من ممثلي الأحزاب والمرشحين الأحرار تنظيم تجمعاتهم الشعبية ولقاءاتهم الجوارية عبر مختلف ولايات الوطن لإقناع الهيئة الناخبة بالتصويت على برامجهم الانتخابية.

- بولاية قالمة نشط رئيس جبهة الجزائر الجديدة جمال بن عبد السلام نشط تجمعا شعبيا.

- فيما نشط جيلالي سفيان رئيس حزب جيل جديد تجمعا شعبيا بولاية تيبازة.

- هذا ونظم رئيس حزب الكرامة محمد الداوي نشط تجمعا شعبيا بولاية بومرداس.

- كما كان لرئيس الجبهة الوطنية الجزائرية موسى تواتي تجمعا شعبيا بولاية شلف.

- فيما نشط رئيس جبهة العدالة والتنمية، عبدالله جاب الله، تجمعا بولاية برج بوعريريج.

- الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، ابوالفضل بعجي نشط تجمعا شعبيا بسطيف .

- بولاية سطيف نشطت رئيسة تجمع أمل الجزائر، فاطمة الزهراء زرواطي، تجمعا شعبيا .

- الأمين العام لحزب التجديد الجزائري، كمال بن سالم، نشط تجمعا شعبيا بولاية عين الدفلى.

- فيما نشط رئيس جبهة المستقبل عبدالعزيز بلعيد تجمعا شعبيا بولاية تيبازة.

-وبولاية بشار كان لرئيس الهيئة المكلفة بتسيير شؤون حزب طلائع الحريات رضا بن ونان خرجة جوارية .

ومن جانبه نشط رئيس حزب العدالة والتنمية بالنيابة ، زيادي جمال الدين ، تجمعا شعبيا بولاية باتنة .

ومن ولاية البليدة نشط رئيس حزب جبهة المستقبل ، عبد العزيز بلعيد تجمعا شعبيا .

أما بتلمسان فنشط الامين العام لحزب التجمع الوطني الديموقراطي ، الطيب زيتوني ، تجمعا شعبيا .

وببشار نشط الامين العام لحزب التحالف الوطني الجمهوري بلقاسم ساحلي تجمعا شعبيا.

وأيضا من بشار نشط رئيس حركة البناء الوطني ، عبد القادر بن قرينة تجمعا شعبيا .

المصدر: الإذاعة الجزائرية