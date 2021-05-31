بلحيمر ينصب شعبان لوناكل مديرا عاما للتلفزيون الجزائري

أشرف وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر، ظهر هذا الاثنين، على تنصيب شعبان لوناكل مديرا عاما جديدا للمؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري.

وقال عمار بلحيمر"إن تنصيب لوناكل يأتي في ظل تحديات إعلامية وطنية، إقليمية ودولية تتطلب تظافر جهود الجميع بهدف الإرتقاء أكثر بأداء المؤسسة العمومية للتلفزيون بما يتماشى وتطلعات المشاهد الجزائري".

وأضاف بلحيمر "إن بلادنا تعيش اليوم مرحلة مفصلية في تاريخها السياسي خاصة ونحن مقبلون على استحقاقات سياسية هامة وهي الانتخابات التشريعية المقررة في الـ 12جوان المقبل".

كما أشاد وزير الاتصال بالمشوار المهني والخبرة الطويلة للمدير الجديد للتلفزيون في قطاع الإعلام والتسيير الإداري ما يؤهله لتولي مهامه الجديدة بروح المسؤولية والعمل على إعطاء الدفع المرجو منه لهذه المؤسسة الاستراتيجية حسب تأكيده.

من جهته تعهد المدير العام الجديد للتلفزيون الجزائري شعبان لوناكل على العمل على تقوية التلفزيون العمومي كمؤسسة حيوية وضرورية لبلادنا خاصة في هذه المرحلة ورفع التحدي بتظافر جهود الجميع على حد تعبيره .

وفي السياق ذاته قال لوناكل "إن الجزائر قارة خلقت لتكون في الريادة ولابد أن نمنحها مؤسسات إعلامية في مستواها، حتى يضرب بها المثل في الرقي وحرية التعبير والقيم الانسانية"، معربا عن ثقته في "تحقيق نتائج إيجابية بفضل الكفاءات التي تضمها المؤسسة".

ويشار إلى أن شعبان لوناكل عين خلفا لفتحي سعيدي، الذي تولى مهام المدير العام بالنيابة للتلفزيون بعد إنهاء مهام المدير العام السابق، أحمد بن صبان، في الـ 2 ماي الجاري.

المصدر: موقع الإذاعة الجزائرية