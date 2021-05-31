سفير الجزائر بصربيا يدعو الى ضرورة ايجاد حلول افريقية لمشاكل القارة

دعا سفير الجزائر ببلغراد (صربيا)،عبدالحميد شبشوب،هذا الاثنين،الدول الاعضاء في الاتحاد الافريقي الى ضرورة ايجاد حلول افريقية لمشاكل القارة،مبرزا ضرورة تكثيف جهودهم من أجل مواجهة التهديدات الجديدة التي تواجهها القارة.

وخلال ندوة افتراضية نظمت بمناسبة اليوم العالمي لإفريقيا تحت شعار "الاتحاد الافريقي،تحديات جديدة"، شدد شبشوب على الاخطار المتنامية والتهديدات الجديدة على السلم والأمن في افريقيا.

وقال "يعتبر الارهاب والجريمة المنظمة والدور المخل بالاستقرار للتدخل الاجنبي والتأثيرات الخطيرة للتغيرات المناخية وكذا الامراض والجائحات عوامل تعيق عملنا الافريقي،وأمام هذا الوضع، يجب على الدول الاعضاء في الاتحاد الافريقي تكثيف جهودهم والالتزام باحترام الحلول الافريقية الرئيسية لمشاكل القارة".

ونظمت هذه الندوة من طرف مجموعة السفراء الافريقيين ببلغراد بالتعاون مع معهد السياسة والاقتصاد الدوليين،حيث شكل فرصة للدبلوماسي الجزائري لإعطاء لمحة موجزة حول التحديات الرئيسية التي يواجهها الاتحاد الافريقي على غرار محاربة فيروس كوفيد-19 واسكات صوت البنادق ومكافحة الارهاب وتفعيل منطقة التبادل الحر القارية الافريقية والتعامل مع التغيرات المناخية.

وبخصوص مسألة الامن، ذكر شبشوب بأن اجندة افاق 2063 للاتحاد الافريقي تهدف الى وضع حد لكل الحروب والنزاعات بالقارة الافريقية،مشيرا الى انه "بالرغم من الجهود الكبيرة المبذولة في الكثير من عمليات مكافحة الارهاب، سواء على المستوى الوطني أو الاقليمي، لم تتمكن القارة الافريقية من التغلب على الارهاب والتطرف العنيف أو حتى التحكم فيهما.

لقد تمكنت الجماعات الارهابية من توسيع نشاطاتها الارهابية وتغيير خططها مما أدى الى سقوط العديد من الضحايا من بين المدنيين العزل.

أما في الجانب الاقتصادي،تطرق الدبلوماسي الجزائري الى توقيع اتفاق انشاء منطقة التبادل الحر للقارة الافريقية، يوم الـ 21 مارس 2018، من طرف 44 بلد من أصل 55 عضو في الاتحاد الافريقي، مضيفا ان الاتفاق قد دخل حيز التنفيذ يوم الـ 30 ماي 2019.

تعتبر منطقة التبادل الحر للقارة الافريقية اكبر منطقة تبادل حر في العالم حيث تضم 54 بلدا و 1,2 مليار شخص و بناتج اجمالي محلي يقدر ب 1.000 مليار دولار،حسب السفير.

وقد احتفل الافريقيون يوم الثلاثاء الـ 25 ماي بذكرى انشاء منظمة الوحدة الافريقية يوم الـ25 ماي 1963 من طرف رؤساء الدول الافريقية بأديس ابابا والتي تعرف حاليا بالاتحاد الافريقي.