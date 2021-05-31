إليكم برنامج اليوم الثالث عشر للحملة الانتخابية لتشريعيات 12 جوان 2021:
رئيس جبهة الجزائر الجديدة ينشط تجمعا شعبيا بقاعة الشهيد أحمد شني بولاية الطارف وقاعة المسرح الجهوي بعنابة.
الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي الطيب زيتوني ينشط تجمعا جماهيريا بالقاعة متعددة الرياضات محمد ناصري بالشلف ودار الثقافة محمد اسياخم بغليزان.
رئيس جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد ينشط تجمعين شعبيين بتسمسيلت وعين الدفلى.
رئيس حركة الإصلاح الوطني فيلالي غويني ينشط تجمعا شعبيا بدار الشباب علي سواعي بخنشلة وتجمع شعبي بقاعة المحاضرات مولود طاهري بسوق أهراس.
الأمين العام لحزب الكرامة محمد الداوي ينشط تجمعين شعبيين بالأغواط والجلفة.
الأمين العام لحركة النهضة يزيد بن عائشة ينشط تجمعات شعبية ولقاءات جوارية بالمدية.
رئيس حزب العدالة والتنمية عبد الله جاب الله ينشط تجمعا شعبيا بنقاوس وبريكة بولاية باتنة
رئيس حزب صوت الشعب لمين عصماني ينشط تجمعا شعبيا بالجلفة
رئيس حركة البناء عبد القادر بن قرينة ينشط تجمعا شعبيا بتيميمون وأدرار.
رئيس حزب جيل جديد جيلالي سفيان ينشط تجمعا شعبيا بكل من البليدة وبومرداس.
رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية موسى تواتي ينشط تجمعا شعبيا بالمدية والبليدة.
رئيس تجمع امل الجزائر فاطمة الزهراء زرواطي تنشط تجمعا شعبيا بكل من عنابة وتبسة.
رئيس جبهة الحكم الراشد عيسى بلهادي ينشط تجمعين شعبيين بكل من غليزان والبليدة.
رئيس حزب الوسيط السياسي لعروسي رويبات ينشط تجمعين شعبيين بكل من باتنة وأم البواقي.
رضا بن ونان المكلف بتسيير شؤون حزب طلائع الحريات ينشط تجمعين شعبيين بكل من البليدة والنعامة.
رئيس حزب الحرية والعدالة بالنيابة جمال بن زيادى ينشط تجمعا شعبيا بتبسة.