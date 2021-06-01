مريم شرفي للإذاعة: 700 إخطار حول المساس بحقوق الطفل منذ بداية السنة الجارية

كشفت المفوضة الوطنية لحماية الطفولة، مريم شرفي، أن الهيئة تلقت 700 إخطار حول المساس بحقوق الطفل منذ بداية السنة الجارية.

وأوضحت شرفي في تصريح لإذاعة عين تموشنت هذا الثلاثاء، أن "المفوضية الوطنية لحماية الطفولة، تتلقى آلاف المكالمات يوميا لطلب الاستشارة والاستفسار وغيرها، تصل إلى 10 آلاف مكالمة في اليوم حتى من الأطفال في كثير من الأحيان من بينها 700 إخطار حول المساس بحقوق الطفل منذ بداية السنة الجارية".

لتضيف أن "الخلية المكلفة باستقبال الإخطارات تضم إطارات ذات تكوين متخصص تحدد التدابير الواجب اتخاذها حسب كل حالة".

في سياق متصل، أكدت شرفي أن "لجنة تنسيق دائمة تضم 16 قطاعا بالإضافة إلى الأسلاك الأمنية وممثلي المجتمع المدني تعمل في الميدان".

واعتبرت المفوضة الوطنية لحماية الطفولة أن "إدراج المصالح الفضلى للطفل في النص الدستوري الأخير مكسب للطفل الجزائري"مشيرات أن "حماية الطفولة مسؤولية يتشاركها الجميع وتحتاج إلى عمل لا يتوقف".

من جانب أخر، أشارت شرفي أن "الضغط النفسي خلال الامتحانات هاجس الأطفال وهو من أهم الانشغالات التي تصلنا" وهو ما دفعها على توجيه نداء إلى الأولياء بعدم المبالغة في الصرامة وإتباع مناهج حديثة في مرافقة أبنائهم خلال الامتحانات.