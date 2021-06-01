جراد : يجب مضاعفة الجهود لحماية الأطفال من كل أشكال العنف

أكد الوزير الأول، السيد عبد العزيز جراد، الثلاثاء، على ضرورة مضاعفة الجهود لحماية الأطفال من كل أشكال العنف، وتهيئة المحيط المناسب لتربيتهم وتحضيرهم لحياة أفضل.

وكتب السيد جراد على صفحته بموقع التواصل الإجتماعي فايسبوك: "الأطفال هم اتزان هذا العالم بعفويتهم وصدقهم وصفائهم".

وأضاف بأن "الأطفال هم مستقبلنا الذي نريده أجمل، لذا فعلينا مضاعفة الجهود لحمايتهم من كل أشكال العنف، وتهيئة المحيط المناسب لتربيتهم، وتحضيرهم لحياة أفضل مهما كانت ظروفهم الصحية أو الاجتماعية".

وخلص إلى القول: "لنجعل الجزائر في مستوى أفقهم الواسع، فكل تهنئة لهم هي تهنئة واحتفال بالحياة.

كل عام وأطفال الجزائر والعالم بسلام وسعادة".