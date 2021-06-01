الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية: قبول 210 ملفا إضافيا لتعويض ديون المؤسسات المتعثرة

قامت الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية "أناد" (أنساج سابقا) بقبول 210 ملفا إضافيا لتعويض ديون المؤسسات المتعثرة بما يفوق 29 مليار سنتيم وذلك بعد دراسة 500 ملف, حسبما افاد به اليوم الثلاثاء بيان للوزارة المنتدبة المكلفة بالمؤسسات المصغرة.

واوضح ذات المصدر انه تم عقد بمقر الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية سابع جلسة عمل للجنة الضمان المكونة من ممثلي صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض الممنوح إياها الشباب ذوي المشاريع والوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية والمكلفة بدراسة هذه الملفات.

وتم خلال هذا الاجتماع, دراسة 500 ملف مقدم من طرف ممثلي البنوك وقبول 210 ملف للتعويض بما يفوق 29 مليار سنتيم وذلك في اطار تنفيذ المحاور الاستراتيجية الجديدة المتخذة لإعادة بعث جهاز الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية وكذا التكفل بالمؤسسات المصغرة المتعثرة عن طريق تعويض ديونها أو إعادة بعث نشاطها من جديد حسب كل حالة.

وذكرت الوزارة انه تم أجيل 285 ملف كون المؤسسات في حالة نشاط لإعادة دراستهم وتقديم المرافقة اللازمة لهم من طرف الوكالة عن طريق إعادة جدولة ديونهم ومنحهم مخططات أعباء لإعادة بعث نشاطهم عن طريق الاتفاقيات الممضاة.

كما تمت تسوية وضعية ملفين اثنين نهائيا من طرف أصحاب المؤسسات المصغرة عن طريق تسديد ديونهم لدى البنوك والوكالة, وفقا لنفس المصدر الذي ذكر انه تم اعادة ثلاثة ملفات إلى البنوك لعدم إستيفائها شروط التعويض.

واشارت الوزارة, بالمناسبة, الى أن عدد المؤسسات المصغرة المتعثرة التي تمت دراسة ملفاتها خلال سبع جلسات بلغ 3.515 ملف.