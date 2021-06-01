المنتخب المحلي: ودية بوروندي بالملعب الجديد بوهران يوم 16 جوان

يواجه المنتخب الوطني لكرة القدم للاعبين المحليين نظيره من بوروندي وديا يوم الاربعاء 16 جوان الجاري على الساعة 20:45 بالملعب الاولمبي الجديد بوهران, حسب ما افادت به الاتحادية الجزائرية.

وتحسبا لهذه المقابلة, سيجري المنتخب الوطني للمحليين بقيادة المدرب مجيد بوقرة, تربصا اعداديا ينطلق يوم الأحد 13 جوان الجاري بالمركز الفني الوطني بسيدي موسى بالعاصمة.

وسيتنقل المنتخب الى مدينة وهران يوم الثلاثاء 15 جوان, حيث سيجري اشبال المدرب مجيد بوقرة حصة تدريبية على الساعة 18:30 على أرضية الملعب الجديد لمدينة "الباهية "وهران.

وسيتم الاعلان على قائمة اللاعبين الذين سيوجه لهم مجيد بوقرة الدعوة للمشاركة في هذا الموعد التنافسي في وقت لاحق.

ويتسع الملعب الجديد لمدينة وهران, المغطى بعشب طبيعي, ل 40 ألف متفرج, وهو واحد من المنشآت الرياضية التابعة للمركب الاولمبي الكبير الذي يشمل كذلك على ملعب لألعاب القوى بقدرة استيعاب تقدر ب 4200 مقعد وقاعة متعددة الرياضات تتسع ل6200 مقعد ومركز سباحة يضم ثلاثة مسابح.

تجدر الاشارة ان هذا التربص الاول للاعبين المحليين يندرج ضمن برنامج تحضيرات النخبة الوطنية للكأس العربية للأمم 2021 التي ستقام بقطر، في الفترة الممتدة من 30 نوفمبر الى 18 ديسمبر المقبلين.

وسيخوض المنتخب الجزائري للمحليين غمار هذه المنافسة في المجموعة الرابعة, رفقة منتخبات مصر والفائز من مقابلتي لبنان مع جيبوتي وليبيا مع السودان.