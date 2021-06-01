الرئيس الصحراوي إبراهيم غالي يرد على أسئلة المحكمة الوطنية الاسبانية

قرر رئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية السيد إبراهيم غالي، الثلاثاء، بمدريد، "التعاون الكامل" مع المحكمة الوطنية الإسبانية بالرد عن أسئلتها المتعلقة باتهامات ملفقة تقف وراءها أجهزة مغربية.

وقالت الرئاسة الصحراوية في بيان نقلته وكالة الأنباء الصحراوية (واص) أن الرئيس الصحراوي الامين العام لجبهة البوليزاريو ،السيد ابراهيم غالي، قام بالرد على الأسئلة التي وجهتها له المحكمة الوطنية الاسبانية.

وأكدت الرئاسة الصحراوية أن قرار" التعاون الكامل" للرئيس غالي مع القضاء الاسباني "مهما كانت الخلفيات يجسد إرادة الشعب الصحراوي وقيادته في اعلاء الحق والتمسك بمبادئ العدل"