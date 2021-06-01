سوناطراك توقع ملحقا لعقد شراء وبيع الغاز الطبيعي مع "إيني"

وقعت الشركة الوطنية للمحروقات سوناطراك مع شركة إيني اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة على "ملحق" عقد شراء وبيع الغاز الطبيعي الموقع بين الطرفين سنة 1977, حسبما افاد به بيان للمجمع.

وجاء في ذات البيان ان تم التوقيع على "ملحق" عقد شراء وبيع الغاز الطبيعي الموقع بين الطرفين على هامش الاجتماعات الدورية المتعلقة بدراسة المشاريع بين سوناطراك وإيني على مستوى المديرية العامة لسوناطراك.

وتخص هذه الاجتماعات الدورية مراجعة تقدم العمل المتعلق بمشاريع الاستكشاف والإنتاج والمبادرات الجارية المتعلقة بالتكوين والتكرير الحيوي وكذا الفرص المتاحة على المستوى الدولي ومشاريع الطاقة المتجددة لا سيما إنشاء مخبر للطاقة الشمسية والذي من المقرر تنفيذه في الثلاثي الأخير من العام الجاري 2021.

ويحدد هذا الملحق لعقد بيع الغاز الطبيعي, الشروط التجارية التي تخص كيفيات التموين خلال السنة الغازية 2021-2022 ومبادئ إمداد إيني بكميات إضافية من الغاز من طرف سوناطراك لصالح السوق الإيطالية, يضيف البيان.

كما يؤكد هذا التعديل "التزام الطرفين بتوطيد علاقاتهما القائمة ومواصلة شراكتهما التقليدية حيث أبرز الطرفان رغبتهما في تعزيز التعاون على المدى البعيد بين الشركتين", حسب نفس المصدر.