برنامج اليوم الرابع عشر للحملة الانتخابية

إليكم برنامج اليوم الرابع عشر من الحملة الانتخابية لتشريعيات 12 جوان 2021:

- رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري ينشط تجمعا شعبيا بدار الثقافة كاتب ياسين بولاية بلعباس ( 17:00).

- الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي الطيب زيتوني ينشط تجمعا شعبيا بولاية عين الدفلى (10:00).

- رئيس جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد ينشط تجمعين شعبيين بكل من ولاية معسكر (10:00) وتيارت ( 15:00 ).

- الأمين العام لجبهة التحرير الوطني أبو الفضل بعجي ينشط تجمعا شعبيا بولاية المغير(09:00) .

- حركة الإصلاح الوطني في ميلة (صباحا) وفي برج بوعريريج (مساءً).

- رئيس حزب الكرامة محمد الداوي ينشط تجمعين شعبيين بكل من المسيلة (صباحا) وبوسعادة (مساءً) .

- الأمين العام للتحالف الوطني الجمهوري بلقاسم ساحلي ينشط تجمعا شعبيا ببلدية عين السبت بسطيف (13:30).

- رئيس جبهة العدالة والتنمية عبد الله جاب الله ينشط (صباحا) تجمعا شعبيا بولاية أم البواقي.

- رئيس حزب صوت الشعب لمين عصماني ينشط على الـ 17:00 تجمعا شعبيا بولاية تمنراست.

- رئيس حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة ينشط تجمعا شعبيا بولاية تمنراست (17:30) .

- رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية موسى تواتي ينشط تجمعين شعبيين بكل من تيزي وزو (09:30) والبويرة (15:00).

- رئيسة تجمع أمل الجزائر فاطمة الزهراء زرواطي تنشط تجمعين شعبيين بباتنة على (10:00) و (15:00).

- الأمين العام لجبهة الحكم الراشد عيسى بلهادي ينشط تجمعين شعبيين بولاية البليدة على (16:30) و (17:00).

- رئيس حزب الوسيط السياسي لعروسي رويبات ينشط تجمعا شعبيا بولاية الشلف (10:00).

- رئيس حزب الفجر الجديد الطاهر بن بعيبش ينشط تجمعين شعبيين بكل من الشلف (10:00) والبليدة (15:00).

- رئيس حزب العدالة والحرية بالنيابة جمال بن زيادى ينشط تجمعا شعبيا بولاية قالمة ( 17:00).