اليوم الـ13 من الحملة الإنتخابية لتشريعيات الـ12 جوان

- رئيس الهيئة الرئاسية لحزب طلائع الحريات رضا بن ونان،تغطية سامية غيترة من اذاعة الجزائر بالبليدة
- رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية موسى تواتي،تغطية موفدة الإذاعة الجزائرية إلى المدية حياة بلبحري
- رئيس حزب جيل جديد جيلالي سفيان ،تغطية موفدة الإذاعة الجزائرية إلى بومرداس ابتهال عدون
- رئيسة حزب تجمع أمل الجزائر فاطمة زهرة زرواطي،تغطية لزهر جواد من إذاعة الجزائر بعنابة
- رئيس حزب الكرامة محمد الداوي،تغطية نورين عبد القادر من إذاعة الجزائر بالأغواط
- رئيس حزب جبهة الجزائر الجديدة جمال بن عبد السلام، تغطية وليد ليتيم من إذاعة الجزائر بالطارف
- رئيس حزب جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد،تغطية عبد القادر بتار من اذاعة الجزائر بعين الدفلى
- رئيس حزب صوت الشعب لمين عصماني ،تغطية ياسين كوداش من اذاعة الجزائر بالجلفة
- رئيس حركة الإصلاح الوطني فيلالي غويني،تغطية وفاء جبايلي من إذاعة الجزائر بخنشلة
- رئيس حزب جبهة العدالة والتنمية عبد الله جاب الله ،تغطية حسان موني من إذاعة الجزائر بباتنة
- رئيس حركة النهضة، يزيد بن عائشة،تغطية عمر باكيري اذاعة الجزائر من المدية
- الأمين العام لحزب جبهة النضال الوطني عبد الله حداد، تغطية سليم سنوسي، اذاعة الجزائر من سطيف
- رئيس جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد،تغطية اسماهان هدان من اذاعة الجزائر بتيسمسيلت
- رئيس حركة البناء الوطني، عبدالقادر بن قرينة، تغطية كريم حاج سالم اذاعة الجزائر من تيميمون
- الأمين العام لجبهة الحكم الراشد، عيسى بلهادي، تغطية فضة بوزيان من اذاعة الجزائر بغيليزان
- رئيس حزب الوسيط السياسي أحمد لعروسي، تغطية صبرينة قارح، اذاعة الجزائر من ام البواقي
- رئيس جبهة الجزائر الجديدة جمال بن عبد السلام ، تغطية عبدالرزاق دريسي من اذاعة الجزائر بعنابة
- الأمين العام لحزب التجديد الجزائري، كمال بن سالم، تغطية عبدالنور هني، من اذاعة الجزائر بالمدية
- رئيس حركة الإصلاح الوطني، فيلالي غويني، تغطية، ريم دوايسية، من اذاعة الجزائر بسوق اهراس
- رئيس حزب جيل جديد، جيلالي سفيان، تغطية جيلالي بن عبيدة، من اذاعة الجزائر ببليدة
- رئيس حزب الكرامة محمد الداوي، تغطية دلال علوقة من اذاعة الجزائر بالجلفة
- الأمين العام لجبهة التحرير الوطني ابوالفضل بعجي، تغطية اسماعيل نوار من اذاعة الجزائر ببسكرة
ادركت الحملة الانتخابية لتشريعيات الـ12 جوان هذا الثلاثاء يومها الـ13 حيث كثفت مختلف التشكيلات السياسية من ممثلي الأحزاب والمرشحين الأحرار تجمعاتها الشعبية ولقاءاتها الجوارية لإقناع الناخبين بفحوى برامجها الانتخابية.
-بولاية البليدة نشط رئيس الهيئة الرئاسية لحزب طلائع الحريات رضا بن ونان تجمعا شعبيا.
-ونشط رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية موسى تواتي تجمعا شعبيا بولاية المدية.
-من جهته قام رئيس حزب جيل جديد جيلالي سفيان بعمل جواري بولاية بومرداس.
-بولاية عنابة نظمت رئيسة حزب تجمع أمل الجزائر فاطمة زهرة زرواطي تجمعا شعبيا.
-فيما نشط رئيس حزب الكرامة محمد الداوي اليوم تجمعه الشعبي بولاية الأغواط.
وبولاية الطارف نشط رئيس حزب جبهة الجزائر الجديدة جمال بن عبد السلام تجمعا شعبيا.
-كما نظم رئيس حزب جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد صباح اليوم تجمعا شعبيا بولاية عين الدفلى.
-وبولاية الجلفة نشط رئيس حزب صوت الشعب لمين عصماني تجمعا شعبيا.
-ونشط رئيس حركة الإصلاح الوطني فيلالي غويني تجمعا شعبيا بولاية خنشلة.
-وبولاية باتنة نظم رئيس حزب جبهة العدالة والتنمية عبد الله جاب الله تجمعا شعبيا بمدينة نقاوس .
-رئيس حركة النهضة، يزيد بن عائشة، نظم عملا جواريا بولاية مدية.
- الأمين العام لحزب جبهة النضال الوطني عبد الله حداد، نشط تجمعا شعبيا بولاية سطيف.
- وبولاية تيسمسيلت نشط رئيس جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد تجمعا شعبيا.
-اما رئيس حركة البناء الوطني عبدالقادر من قرينة فاختار لتجمعه ولاية
- الأمين العام لجبهة الحكم الراشد، عيسى بلهادي، نشط تجمعا شعبيا بولاية غيليزان .
- هذا ونظم رئيس حزب الوسيط السياسي أحمد لعروسي رويبات تجمعا شعبيا بولاية ام البواقي.
- رئيس جبهة الجزائر الجديدة جمال بن عبد السلام نشط تجمعا بولاية عنابة .
- الأمين العام لحزب التجديد الجزائري، كمال بن سالم، نشط تجمعا شعبيا بولاية المدية .
- رئيس حركة الإصلاح الوطني، فيلالي غويني، نشط تجمعا شعبيا بولاية سوق اهراس .
- فيما نشط رئيس حزب جيل جديد جيلالي سفيان تجمعا شعبيا بولاية البليدة.
-رئيس حزب الكرامة محمد الداوي اختار ولاية الجلفة لينشط حملته الانتخابية.
- الأمين العام للأفلان أبو الفضل بعجي نشط تجمعا شعبيا ببسكرة.
المصدر:الإذاعة الجزائرية