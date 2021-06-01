اليوم الـ13 من الحملة الإنتخابية لتشريعيات الـ12 جوان

ادركت الحملة الانتخابية لتشريعيات الـ12 جوان هذا الثلاثاء يومها الـ13 حيث كثفت مختلف التشكيلات السياسية من ممثلي الأحزاب والمرشحين الأحرار تجمعاتها الشعبية ولقاءاتها الجوارية لإقناع الناخبين بفحوى برامجها الانتخابية.

-بولاية البليدة نشط رئيس الهيئة الرئاسية لحزب طلائع الحريات رضا بن ونان تجمعا شعبيا.

-ونشط رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية موسى تواتي تجمعا شعبيا بولاية المدية.

-من جهته قام رئيس حزب جيل جديد جيلالي سفيان بعمل جواري بولاية بومرداس.

-بولاية عنابة نظمت رئيسة حزب تجمع أمل الجزائر فاطمة زهرة زرواطي تجمعا شعبيا.

-فيما نشط رئيس حزب الكرامة محمد الداوي اليوم تجمعه الشعبي بولاية الأغواط.

وبولاية الطارف نشط رئيس حزب جبهة الجزائر الجديدة جمال بن عبد السلام تجمعا شعبيا.

-كما نظم رئيس حزب جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد صباح اليوم تجمعا شعبيا بولاية عين الدفلى.

-وبولاية الجلفة نشط رئيس حزب صوت الشعب لمين عصماني تجمعا شعبيا.

-ونشط رئيس حركة الإصلاح الوطني فيلالي غويني تجمعا شعبيا بولاية خنشلة.

-وبولاية باتنة نظم رئيس حزب جبهة العدالة والتنمية عبد الله جاب الله تجمعا شعبيا بمدينة نقاوس .

-رئيس حركة النهضة، يزيد بن عائشة، نظم عملا جواريا بولاية مدية.

- الأمين العام لحزب جبهة النضال الوطني عبد الله حداد، نشط تجمعا شعبيا بولاية سطيف.

- وبولاية تيسمسيلت نشط رئيس جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد تجمعا شعبيا.

-اما رئيس حركة البناء الوطني عبدالقادر من قرينة فاختار لتجمعه ولاية

- الأمين العام لجبهة الحكم الراشد، عيسى بلهادي، نشط تجمعا شعبيا بولاية غيليزان .

- هذا ونظم رئيس حزب الوسيط السياسي أحمد لعروسي رويبات تجمعا شعبيا بولاية ام البواقي.

- رئيس جبهة الجزائر الجديدة جمال بن عبد السلام نشط تجمعا بولاية عنابة .

- الأمين العام لحزب التجديد الجزائري، كمال بن سالم، نشط تجمعا شعبيا بولاية المدية .

- رئيس حركة الإصلاح الوطني، فيلالي غويني، نشط تجمعا شعبيا بولاية سوق اهراس .

- فيما نشط رئيس حزب جيل جديد جيلالي سفيان تجمعا شعبيا بولاية البليدة.

-رئيس حزب الكرامة محمد الداوي اختار ولاية الجلفة لينشط حملته الانتخابية.

- الأمين العام للأفلان أبو الفضل بعجي نشط تجمعا شعبيا ببسكرة.

المصدر:الإذاعة الجزائرية