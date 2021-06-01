كورونا : 305 إصابة جديدة و 8 وفيات خلال ال24 ساعة الأخيرة في الجزائر

سجلت 305 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و8 وفيات خلال ال24 ساعة الأخيرة في الجزائر، فيما تماثل 218 مريضا للشفاء، حسب ما كشفت عنه اليوم الثلاثاء وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في بيان لها.

وأوضح ذات المصدر أن إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 129.318 حالة من بينها 305 إصابة جديدة، بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 90.075 شخص والعدد الإجمالي للوفيات 3.480 حالة. وحسب نفس المصدر، يتواجد حاليا 23 مريضا في العناية المركزة.

أضاف البيان أن 17 ولاية لم تسجل بها أي حالة جديدة خلال ال24 ساعة الماضية و 19 ولاية سجلت أقل من 10 حالات، فيما سجلت 12 ولايات أخرى أزيد من 10 حالات.

وأوصت الوزارة بالمناسبة المواطنين بضرورة الالتزام بنظام اليقظة، داعية إلى احترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية والارتداء الإلزامي للقناع الواقي والامتثال لقواعد الحجر الصحي.

وأكدت أن الالتزام الصارم من قبل المواطنين بهذه الإجراءات الوقائية، إلى جانب أخذ الحيطة والحذر، عوامل مهمة إلى غاية القضاء نهائيا على هذا الوباء.