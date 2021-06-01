التوقيع على اتفاقية شراكة بين وزارة الثقافة والفنون ووزارة السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي

تم اليوم الثلاثاء بقصر الثقافة مفدي زكرياء التوقيع على اتفاقية شراكة وتعاون بين وزارة الثقافة والفنون ووزارة السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي بهدف تحفيز الشراكة بين القطاعين خاصة في مجال الاستغلال الاقتصادي للتراث الثقافي.

وأشارت وزيرة الثقافة والفنوني مليكة بن دودة إلى سعي قطاعها لتحفيز الشراكات مع العديد من القطاعات من بينها قطاع السياحة الذي يعد الشريك الأساسي لترجمة المقاربات الجديدة خاصة تلك المتعلقة بالاستغلال الاقتصادي للتراث الثقافي وتطوير الصناعات الثقافية وإدماجها في الاستغلال السياحي.

كما أكدت الوزيرة وضع دفاتر شروط لفتح الفضاءات الأثرية والثّقافية أمام السياحي وذلك بالاستغلال من قبل المستثمريني بهدف المشاركة في الاقتصاد الوطني.

من جهته أكد وزير السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي محمد علي بوغازي أن الاتفاقية ستكون ضمن اللبنات الأساسية لبناء الجزائر الجديدة ليسهم بذلك القطاعان في تنفيذ سياسة جديدة للتنمية خارج المحروقات من خلال الوصول إلى صناعة ثقافة سياحية حقيقية.