إعادة فتح الحدود الجوية : وصول أول رحلة إلى الجزائر وعلى متنها 299 مسافرا

حل 299 مسافرا جزائريا هذا الثلاثاء بالجزائر العاصمة، قادمين من فرنسا بعد غياب طويل فرضه غلق الحدود الجوية يوم 19 مارس 2020، جراء وباء كوفيد-19.

في هذا الصدد اوضح الناطق باسم الخطوط الجوية الجزائرية، أمين اندلسي، ان المسافرين الذين تم نقلهم من مطار أورلي (باريس) إلى مطار هواري بومدين الدولي، على متن طائرة ايرباص A300-200، سيجرون تحليل "بي سي أر"، قبل توجيههم الى الحجر الصحي لمدة 5 أيام، على مستوى فنادق من اختيار وزارة السياحة.

وأوضح ذات المصدر، أن الرحلة الأولى بين الجزائر-باريس قد تمت في الصباح وعلى متنها نحو 60 مسافرا.

للتذكير فإن قرار إعادة الفتح الجزئي للمجال الجوي ابتداء من الثلاثاء، قد اتخذ يوم 16 ماي الماضي في مجلس الوزراء على اثر تحسن الوضعية الوبائية في البلاد.