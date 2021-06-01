الجيش الصحراوي ينفذ هجمات مركزة ضد تخندقات قوات الاحتلال المغربي

نفذت وحدات من جيش التحرير الشعبي الصحراوي هجمات مركزة استهدفت تخندقات قوات الاحتلال المغربي في نقاط متفرقة من الجدار الرملي (الذل والعار), حسبما جاء في البيان العسكري رقم 202 الصادر اليوم الثلاثاء عن وزارة الدفاع الوطني الصحراوية.

و أوضح البيان -الذي أوردته وكالة الانباء الصحراوية (واص)-, أنه "خلال يوم أمس الاثنين, قصفت مفارز متقدمة من جيش التحرير الشعبي الصحراوي تخندقات قوات الاحتلال المغربي في منطقة انقاب العبد بقطاع حوزة, واستهدف قصف مركز مواقعها في منطقة اجبيلات الخظر بقطاع الكلتة".

كما "قصفت وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي اليوم الثلاثاء, تخندقات القوات المغربية في منطقة اودي أم اركبة, منطقة الشيظمية, منطقة روس السبطي و منطقة اكرارة الفرسيك بقطاع المحبس".

ووفقا لذات البيان, "استهدف قصف مكثف جحور قوات الاحتلال في منطقة انقاب لبرايكة بقطاع خوزة".

و"تستمر هجومات جيش التحرير الشعبي الصحراوي مستهدفة قوات الاحتلال التي تكبدت خسائر فادحة في الأرواح والمعدات على طول جدار الذل والعار", يضيف البيان.