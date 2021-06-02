المحكمة العليا الإسبانية ترفض شكوى ضد الرئيس الصحراوي

رفضت المحكمة العليا الإسبانية, شكوى ضد الرئيس الصحراوي إبراهيم غالي, مؤكدة أن المدعين لم يقدموا أي دليل يثبت مسؤوليته في الجرائم المزعومة التي حققت فيها, حسب ما ذكرت وكالة رويترز.

ورفضت المحكمة الاسبانية العليا طلب المتابعة بالحبس الاحتياطي للرئيس الصحراوي غالي, وأكدت أن "المشتكين لم يقدموا أدلة تثبت المسؤولية عن جرائم الحرب المزعومة".

وكانت الرئاسة الصحراوية أفادت في بيان, نقلته وكالة الأنباء الصحراوية (وأص) أن الرئيس الصحراوي الامين العام لجبهة البوليساريو, ابراهيم غالي, قرر الثلاثاء, بمدريد, "التعاون الكامل" مع المحكمة الوطنية الاسبانية بالرد "طواعية" عن أسئلتها المتعلقة باتهامات ملفقة تقف وراءها أجهزة مغربية.

وأكدت الرئاسة الصحراوية أن قرار "التعاون الكامل" للرئيس غالي مع القضاء الاسباني "مهما كانت الخلفيات يجسد إرادة الشعب الصحراوي وقيادته في اعلاء الحق والتمسك بمبادئ العدل".

واعتبرت أن هذه "الخطوة الطوعية بالرغم, من المكانة والصفة والمسؤولية والموقع, تبرهن للعدو أنه لن يفلح أبدا في الاستمرار في تزوير الحقائق كل الزمن ولن يتمكن من قلب الطاولة على الشعب الصحراوي صاحب الحق والمتمسك بمبادئ العدالة والمشروعية" .