الرئيس الصحراوي ابراهيم غالي يصل إلى الجزائر فجر هذا الأربعاء لاستكمال فترة النقاهة

وصل رئيس الجمهورية العربية الصحراوية ابراهيم غالي, فجر اليوم الاربعاء الى الجزائر عائدا من اسبانيا, و هذا بعد أن ارتأى طاقمه الطبي, أن حالته الصحية لاتستدعي بقاءه في المستشفى الاسباني, حسبما أفاد به السفير الصحراوي بالجزائر عبد القادر طالب عمر.

وقال السفير الصحراوي في تصريح ل/واج, إن الرئيس غالي وصل الى الجزائرعائدا من اسبانيا فجر اليوم الاربعاء في حدود الساعة الثالثة صباحا, لاستكمال فترة النقاهة. وأضاف طالب عمر, ان حالة الرئيس الصحراوي في تحسن, و لم يعد هناك اي داع لبقائه في المستشفى الاسباني, معبرا عن ارتياح الرئيس غالي "لما وصل إليه من حيث العلاج و ايضا من حيث تكذيب و تسفيه الدعاية المغربية, التي حاولت الاساءة لنضال الشعب الصحراوي من خلال استهداف واحد من رموزه".

من جهته, اكد ممثل جبهة البوليساريو في أوروبا و الاتحاد الاوربي, أبي بشرايا البشير, في تصريح ل/واج, أن الرئيس الصحراوي ابراهيم غالي غادر اسبانيا, لمواصلة العلاج التكميلي في الجزائر, مؤكد ان فريقه الطبي اكد ان حالته الصحية في "تحسن", و لم يعد هناك سبب لبقائه في المستشفى الاسباني, اين كان يعالج من فيروس كورونا المستجد.

و كان الرئيس الصحراوي قد وصل الى مستشفى سان بيدرو دي لوغرونيو بإسبانيا في 18 أبريل المنصرم, للتداوي من كوفيد-19,و أكدت السلطات الاسبانية, أن الرئيس الصحراوي ابراهيم غالي سيغادر اسبانيا عند انتهاء فترة علاجه.