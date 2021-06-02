الكاتب و الصحفي زبير سويسي في ذمة الله

انتقل الكاتب و الصحفي زبير سويسي هذا الأربعاء الى رحمة الله عن عمر ناهز 78 سنة بمدينة أليكانت الاسبانية، حسب ما علم من يومية "لوسوار دالجيري" الذي كان المرحوم أحد مؤسسيها.

و أوضح ذات المصدر أن الفقيد سويسي الذي كان يعاني من متاعب صحية كان عالقا بمدينة اليكانت الاسبانية بعد غلق الحدود بسبب جائحة كوفيد-19 إلى أن وافته المنية صباح اليوم الأربعاء.

و كانت لزبير سويسي مسيرة مهنية طويلة في عالم الصحافة بالجزائر بحيث تدرج في المهنة من صحفي مهني متمرس في يومية "النصر" بقسنطينة التي عرفت بداياته في سنوات الستينيات من القرن الماضي إلى أن وصل إلى يومية "المجاهد" في بداية 1970 ثم أسبوعية "الثورة الإفريقية " حيث تقلد بها منصب رئيس التحرير إلى غاية 1985 و هي السنة التي التحق فيها بوكالة الأنباء الجزائرية.

و تميزت المسيرة المهنية للزوبير سويسي بعد سنة 1988 التي عرفت الانفتاح في الساحة الإعلامية بمشاركته النوعية في النقاش حول حرية الصحافة في البلاد، بحيث تكللت بالتأسيس ليومية "لوسوار دالجيري" الذي سيرها لمدة أكثر من عشر سنوات برفقة صحفيين آخرين.

للتذكير فان الكاتب-الصحفي زبير سويسي ولج عالم التأليف إذ هو صاحب روايتين "رؤوس الأيتام" و "مغامرات الحرباء".