وفاة الصحفي زبير سويسي: وزير الاتصال يعزي عائلة الفقيد والأسرة الإعلامية

تقدم وزير الاتصال, الناطق الرسمي للحكومة, عمار بلحيمر, ب"خالص عبارات التعازي والمواساة" لعائلة الفقيد الصحفي زبير سويسي الذي توفي اليوم الأربعاء عن عمر ناهز 78 سنة.

وجاء في رسالة التعزية: "ببالغ الحزن والأسى, تلقى وزير الاتصال, الناطق الرسمي للحكومة البروفيسور, عمار بلحيمر, نبأ وفاة الصحفي والمدير العام السابق لجريدة "لوسوار دالجيري", زبير سويسي, الذي وافته المنية صباح اليوم عن عمر ناهز 78 سنة بمدينة أليكانت الإسبانية".

ويعد الفقيد "من المؤسسين الأوائل لجريدة لوسوار دالجيري, وأول مدير عام لها, كما يعد أيضا من الأقلام الصحفية البارزة التي تركت بصمة في الصحافة الجزائرية".

وترأس زبير سويسي "أول مجلس لأخلاقيات مهنة الصحافة في الجزائر, غير أنه تقاعد منذ سنوات لأسباب صحية, لكنه ظل أحد المساهمين في الجريدة".

وبهذه "المناسبة الأليمة, يتقدم وزير الاتصال بخالص عبارات التعازي والمواساة لعائلة الفقيد وللأسرة الإعلامية, راجيا من المولى العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وغفرانه ويلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.