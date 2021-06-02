اليوم الـ14 من الحملة الانتخابية لتشريعيات الـ12 جوان

تتواصل الحملة الانتخابية لتشريعيات الـ12 جوان المقبل في يومها الـ14 حيث واصلت التشكيلات السياسية والمرشحون الأحرار هذا الأربعاء تنظيم تجمعاتهم الشعبية ولقاءاتهم الجوارية عبر مختلف ولايات الوطن لإقناع الهيئة الناخبة بالتصويت على برامجهم الانتخابية.

نشط رئيس حزب جبهة المستقبل ، عبدالعزيز بلعيد، اليوم الأربعاء، تجمعا شعبيا بولاية تيارت.

نشط رئيس حركة الإصلاح الوطني فيلالي غويني تجمعا شعبيا بشلغوم العيد بولاية ميلة.

نشط رئيس حزب جيل جديد جيلالي سفيان عملا جواريا بولاية الشلف.

نشط رئيس حزب الوسيط السياسي لعروسي رويبات أحمد تجمعا شعبيا بولاية الشلف.

نظم الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، الطيب زيتوني، تجمعا شعبيا بولاية البويرة.

نظم الأمين العام لجبهة التحرير الوطني، بعجي أبوالفضل، تجمعا شعبيا بولاية المغير.

نظم أمين عام حزب التجديد الجزائري كمال بن سالم عملا جواريا ببوسماعيل بولاية تيبازة.

المصدر: موقع الإذاعة الجزائرية